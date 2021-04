La dura crítica de Koeman a Klopp por quejarse del Di Stéfano: "Eso es querer desprestigiar al Real Madrid"

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este viernes que necesitan "al mejor Messi" en el clásico liguero del sábado contra el Real Madrid, del que cree que "no es decisivo" para el campeonato español.

"Ojalá mañana sea decisivo para nosotros porque necesitamos al mejor Messi, pero necesitamos también al mejor Barça para ganar mañana", dijo Koeman en rueda de prensa.



"Hay que estar bien, hacer las cosas perfectamente bien. Por nuestro ataque, nuestros movimientos, nuestros pases, necesitamos a Leo", añadió el técnico azulgrana, que también deseó que no sea el último clásico del capitán azulgrana ni de su rival Sergio Ramos.



"Lo mejor para nuestra Liga es que los mejores jugadores se queden hasta el último minuto que puedan jugar", dijo Koeman.





"Messi no se puede comparar con Sergio Ramos porque uno es defensa y otro atacante, pero los dos han sido importantísimos para sus equipos y ojalá que Ramos siga en el Real Madrid y Leo siga con nosotros", afirmó el técnico holandés.

Koeman se mostró satisfecho del momento en que llega al Barça al encuentro, afirmando que "tenemos muy buenos resultados, el equipo está confiado, es un gran partido contra un Madrid que también ha mejorado y estamos luchando por el máximo, que para los dos equipos es ganar la Liga".



Pero quitó hierro a la importancia de partido para lograr el campeonato.



"En principio no es decisivo, porque después nos faltan muchas jornadas todavía donde cualquier equipo tiene complicado ganar todos sus partidos", explicó, aunque "el que gane tendrá una moral importante para seguir".



Koeman recupera para este encuentro a Gerard Piqué y Sergi Roberto, tras superar sus respectivas lesiones.



"Son dos jugadores importantes para este equipo, no sólo por calidad sino por su personalidad", afirmó el técnico azulgrana.

Preguntado por las palabras del técnico del Liverpool, Jurgen Kloop, quejándose de tener que jugar el jueves pasado en Liga de Campeones en el estadio Alfredo Di Stéfano en lugar de en el Bernabéu, Koeman consideró que "es un poco querer desprestigiar" al Real Madrid.



"Los contrarios saben que hay que jugar ahí y para mí lo importante es que va a estar bien para jugar al fútbol", concluyó Koeman, en referencia al estadio donde el Real Madrid juega su partidos mientras siguen las obras en el Santiago Bernabéu.