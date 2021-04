Definidos: Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2021, River Plate y Boca Juniors con duros rivales

El campeón Palmeiras, así como otros favoritos como River Plate y Boca Juniors cayeron en grupos complicados, según el sorteo de esa instancia de la Copa Libertadores 2021 que se realizó este viernes en la sede de la Conmebol.

La fase de grupos de la Libertadores arrancará el próximo 21 de abril con la participación de 32 equipos del continente.





Los equipos quedaron agrupados de la siguiente manera:



Grupo A:



Palmeiras (BRA), Defensa y Justicia (ARG), Univesitario (PER), G2 (Independiente del Valle o Gremio)



Grupo B:



Olimpia (PAR), Internacional (BRA), Deportivo Táchira (VEN), Always Ready (BOL)

Grupo C:



Boca Juniors (ARG), Barcelona (ECU), The Strongest (BOL), G4 (San Lorenzo de Almagro o Santos)



Grupo D:



River Plate (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Fluminense (BRA), G3 (Bolivar o Junior)



Grupo E:



Sao Paulo (BRA), Racing (ARG), Sporting Cristal (PER), Rentistas (URU)



Grupo F:



Nacional (URU), Universidad Católica (CHI), Argentinos Juniors (ARG), G1 (Libertad o Atletico Nacional)



Grupo G:



Flamengo (BRA), Liga de Quito (ECU), Velez Sarsfield (ARG), Unión La Calera (CHI)

Grupo H:



Cerro Porteño (PAR), Atletico Mineiro (BRA), América de Cali (COL), Deportivo La Guaira (VEN)