El motivo por el que Bartomeu declinó la invitación del Barcelona a la final de la Copa del Rey

El nombre de Josep María Bartomeu ha vuelto a sonar en Barcelona, en esta ocasión de forma sorpresiva para invitarlo a la final de la Copa del Rey del sábado ante el Athletic de Bilbao.

Joan Laporta llamó a los dos candidatos a las elecciones, Víctor Font y Toni Freixa para ver el duelo desde el estadio La Cartuja de Sevilla, ellos dijeron que sí.



Los expresidentes Josep María Bartomeu, Sandro Rosell, Joan Gaspart y Enric Reyna también recibieron la invitación, pero la rechazaron.





Bartomeu aseguró que no hará acto de presencia ya que: "si los socios no pueden asistir por el coronavirus, no veo correcto que yo tenga este privilegio cuando la junta actual es suficiente representación".

El ex presidente afirmó que el estará disputo a aceptar una invitación cuando los socios culés vuelvan a los estadios y a las finales.