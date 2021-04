La contundente respuesta de Zidane sobre su futuro en el Real Madrid y el mensaje a Florentino Pérez

Real Madrid juega este domingo ante el Getafe de visitante y Zidane habló previo al juego, dejó varias frases interesantes en rueda de prensa.

Comentó sobre su futuro, envió un mensaje a Florentino Pérez y también dijo cuál era su mayor virtud como entrenador.



¿Quién está más feliz, la afición o Zidane?



"Las dos cosas. La afición está muy orgullosa y yo muy feliz. Están muy comprometidos con lo que estamos haciendo. Sabemos la situación: hay diez partidos en 30 días. Estamos contentos de estar vivos en las dos competiciones. Mañana tenemos un partido muy importante".



Su mayor virtud como DT



"Mi mayor virtud es que estoy disfrutando de lo que hago todos los días. Y luego trabajar. Han ganado muchísimo, pero quieren siempre más. Eso para un entrenador es fenomenal. Sabemos sufrir también y para intentar ganar hay que sufrir. Es el trabajo y luego la consecuencia del trabajo te lleva a poder hacer cosas muy grandes".



Mensaje a Florentino Pérez



"Me alegro por él, de que siga como presidente del Real Madrid, pero nosotros estamos en el día a día y sólo miro al partido de mañana".

Cuatro años más con el presidente



"Me alegro por el presidente, pero nosotros únicamente estamos pensando en el día a día. Tú puedes tener un contrato de cuatro o cinco años y mañana salir... Eso no significa nada. Yo estoy contento, feliz, y ahora a pensar en el partido de mañana".



Lo que viene ahora tras una semana dura



"Es verdad que venimos de diez días muy intensos, con partidos muy exigentes. Anímicamente estamos muy bien. Los jugadores son listos. Tenemos que recuperar y la recuperación se hace en los detalles. Mañana vamos a tener un partido muy exigente físicamente".



Respuesta sobre su futuro



"No sabes nada. No miro al futuro, ni ahora ni cuando decían que hay que quitar a Zidane. No va a cambiar nada, aquí es el día a día. Mañana vamos a jugar un partido y eso es lo que nos interesa aquí. Nada más".



¿Por qué duda de seguir en el RM?



"Nosotros no hemos dudado nunca del trabajo que hicimos. Los jugadores están muy metidos. Creen en lo que hacen y la dificultad nos hace más fuerte. Estoy muy orgulloso de eso: siempre están ahí y quieren más. Eso es lo que me llena a mí: ver a los jugadores metidos en todo lo que hacemos".

Lo que dicen de Zidane de la suerte



"Y qué voy a cambiar. Tengo flor, sí, y es verdad, de estar en este equipo y entrenar a este gran club. No creo que sea un desastre de entrenador, ni el mejor tampoco, pero me gusta lo que estoy haciendo. Lo importante es meter pasión en todo lo que le gusta. Pero sobre todo mis jugadores, son lo más importante. Me gustaría hablar con vosotros más de fútbol. Pero parece que hay más interés en hablar de otra cosa. Y además, mejor para el fútbol hablar de fútbol, porque sé que a vosotros os gusta también el fútbol".



Plan hasta final de temporada



"El plan es siempre lo mismo. Estamos todos en el proyecto. Nos faltan diez partidos y vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Con todos los jugadores. No hemos ganado nada, esa es la realidad".