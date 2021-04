¿Real Madrid será expulsado de la Champions? Florentino Pérez despeja todas las dudas por la Superliga europea

Florentino Pérez estuvo dialogando en 'El Chiringuito' sobre el nacimiento de la Superliga europea y aseguró que los 12 clubes que hasta el momento están inscritos lo hacen para salvar al fútbol.

Así se jugará la Superliga y cuándo será el inicio del torneo

La pandemia del coronavirus ha golpeado duro a todos los equipos sin excepcioón alguno y el presidente del Real Madrid manifiesta que el polémico torneo dará estabilidad económica al deporte para los próximos 20 años.

Una de las dudas por esta Superliga es lo que pasaría con el Real Madrid en la actual Champions, ya que el conjunto merengue es uno de los semifinales junto con Chelsea y Manchester City, y desde la UEFA amenazaron con la expulsión de los tres clubes porque lo consideran como una traición.

Florentino Pérez fue tajante al responder si existe la posibilidad de que expulsen al Madrid de la presente edición de la Liga de Campeones. ''Hay que ser transparente, la UEFA no ha sido transparente y esto se ha acabado. Los monopolios se han acabado y todos decimos que el fútbol está a punto de arruinarse. A nosotros no nos van a echar de la Champions, completamente seguro. Ni de la Liga'', confirmó el directivo.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, también amenazó a los futbolista que participen en la Superliga con que no jugarán las próximas Copas del Mundo y Eurocopas.

Así predijo Arsene Wenger la Superliga europea en 2019

''El presidente de la UEFA lo que no puede hacer es insultar. Me parece impresentable, la UEFA tiene que cambiar, no queremos un presidente que insulte y queremos transparencia. Todos cambiamos y cambiamos a mejor. No se concibe en la Europa democrática esto, estas cosas no se dicen por el bien de la sociedad'', señaló el mandatario blanco.

Convencer a Laporta

Durante la extensea entrevista también fue consultado sobre si le costó convener a Joan Laporta de unirse al proyecto.

Laporta cierra su primer fichaje para la siguiente temporada

''Pues no, porque cuando hablas con personas responsables no tiene vuelta de hoja. El Barcelona está pasando una situación mala y sabe que esto es el futuro del Barcelona. Económicamente esto salva a todos, salva el fútbol'', respondió Florentino.

Asimismo dijo que en caso de ganar la Superliga con el Real Madrid, la sumará como lo ha hecho en la Champions cuando el formato se llamaba Copa de Europa.

''Tnemos que ganar la 14 este año (Champions) y esa sería la 15 (Superliga). Las sumamos siempre, tenemos 23 Copas de Europa, las tenemos allí todas juntas de fútbol y baloncesto. Tenemos una ciudad deportiva... todos salen diciendo que nadie ha visto nada igual''.