Los 12 puntos claves de Florentino Pérez: inicio de la Superliga, Ramos, Vinicius, Mbappé y Cristiano Ronaldo

Luego de confirmarse el nacimiento de la Superliga europea, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien será la cabeza de dicho torneo, tocó varios puntos en 'El Chiringuito' como por ejemplo el futuro del fútbol. Además se refirió a Sergio Ramos, que acaba contrato en junio, confirmó que Vinicius no está a la venta y que Cristiano Ronaldo ya es historia.

¿Por qué PSG y Bayern Múnich no están en la Superliga?

La Superliga europea

''Cuando no tienes ingresos más que los de la televisión dices que la solución es hacer partidos con más atractivo que puedan ver los fans de todo el mundo con todos los grandes clubes y llegamos a la conclusión de que si en vez de hacer una Champions hacemos una Superliga seríamos capaces de paliar lo que hemos perdido. Nuestro objetivo es salvar al fútbol es un momento tan crítico''.

Por qué crearon la Superliga

''El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas, las personas, las mentalidades. Las redes han cambiado la forma de comportarse y el fútbol tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos que vivimos. El fútbol iba perdiendo interés, se nota en que las audiencias van bajando y los derechos disminuyendo y algo había que hacer. Además, no ha habido ningún problema para las firmas de los 12 clubes fundadores''.

Fecha de inicio

''Intentaremos empezar lo antes posible. Nosotros vamos a hablar con la UEFA y con la FIFA, no sé por qué se tienen que enfadar. UEFA trabajaba en otro formato que, lo primero, yo no lo he entendido y luego no produce los ingresos necesarios para salvar al fútbol. Cuando digo salvar al fútbol es salvar a todos. Si hay acuerdo, empezaríamos la próxima temporada, podríamos esperar un año más''.

La Superliga es solo para los ricos

''No es una liga para los ricos, es una liga para salvar el fútbol. Mañana saldrá Laporta y vamos a explicar esta competición que quiere salvar el fútbol y salvar a los equipos más modestos, porque desaparecerá el fútbol''.

El Madrid no será expulsado de la Champions

''Hay que ser transparente, la UEFA no ha sido transparente y esto se ha acabado. Los monopolios se han acabado y todos decimos que el fútbol está a punto de arruinarse. A nosotros no nos van a echar de la Champions, completamente seguro. Ni de la Liga, nada, nada...''.

Las amenazas del presidente de la UEFA

''Lo que no puede hacer el presidente de la UEFA es insultar. Me parece impresentable, la UEFA tiene que cambiar, no queremos un presidente que insulte y queremos transparencia. Todos cambiamos y cambiamos a mejor. Estas cosas no se dicen, por el bien de la sociedad''.

La Superliga europea, el torneo que amenaza a la Champions

El PSG todavía no está inscrito

''Al PSG de momento no lo hemos invitado, hemos cerrado los 12 que tenemos para empezar. Pensamos que podría venir, pero aún no lo hemos hablado, ni con los dos alemanes (Bayern Múnich y Borussia Dortmund)''.

Fichaje de Mbappé

''Yo voy con la mascarilla de incógnito y me dicen: '¡Ficha a Mbappé!'. El Madrid cada cierto tiempo necesita un cambio, hemos ganado mucho, han pasado cosas y hay que moverlo y recuperar la ilusión, en ese trabajo estoy. Yo hago todo lo posible porque el Madrid no pierda el lugar que le corresponde. Este año teníamos que ingresar 900 millones y vamos a ingresar 600. Pero también estaba el Madrid arruinado cuando llegué en el 2000''.

Cristiano Ronaldo

''Cristiano no volverá al Madrid, ya no tiene sentido, le quiero mucho y nos ha dado mucho, pero ya no tiene sentido''.

Sergio Ramos

''De momento estamos viendo cómo arregalamos el cierre de este año y luego ya veremos la temporada que viene. El año pasado Sergio aceptó bajarse el 10% de su salario''.

Vinicius

''No se vende ni se toca''.

Zidane

''Zidane es el mejor entrenador que hemos tenido, una leyenda. Tiene una personalidad que le pasa lo que a mí me sudece, que no aguanta las ruedas de prensa. Algunos son muy pesados. Zidane no dice nada, está contento, como él dice, nunca se sabe''.