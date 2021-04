¡Bombazos de Florentino Pérez! Le cierra las puertas del Real Madrid a Cristiano Ronaldo y habla de Mbappé

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha hablado en una entrevista exclusiva a El Chiringuito donde ha tocado diversos temas, aunque el principal fue para hablar de la Superliga Europea, que será él quien la presida.

Sin embargo, el moderador de la entrevista, Josep Pedrerol, no se esperó para preguntarle después por el hipotético fichaje del crack del PSG, Kylian Mbappé, pero no quiso ahondar sobre el tema.

"Real Madrid necesita un fichaje de peso y fichar a Mbappé así es más fácil", le espetó Pedrerol, a lo que Florentino Pérez dijo: "Cuando voy por la calle con mi mascarilla pienso que no me reconocen y me dicen -presi, fiche a Mbappé-... ¿qué contesto?, -tranquilos-. Es un muy buen jugador. El Real Madrid necesita un cambio y una renovación, lo digo con mucha sinceridad, pero no hablo de Mbappé. Hemos ganado mucho, han pasado muchas cosas y hay que recuperar la ilusión y en ese trabajo estoy".

El presidente merengue dejó claro que no ha hablado con Kylian desde hace mucho tiempo, de cuando lo buscó estando en el Mónaco, por lo que no quiso seguir hablando del tema de su hipotético fichaje.



"No he hablado con él desde hace años, le hablé al principio, solo veo lo que sale en los periódicos, lo que dicen estos señores y no siempre es verdad; no diga nada, yo hago todo lo posible porque el Real Madrid no pierda el lugar que le corresponde, hago todo lo que puedo", expresó.

- Le dice 'no' a Cristiano Ronaldo -

A su vez, Florentino Pérez dijo que el regreso de Cristiano Ronaldo, actualmente goleador de la Serie A de Italia con la Juventus, no se hará realidad. Para el jerarca madridista un eventual retorno del portugués a la casa blanca "no tiene sentido".



"No porque tiene contrato con la Juventus, ya no tiene sentido, yo le quiero mucho, ya nos ha dado mucho, pero no tiene sentido que vuelva", dijo de forma escueta.