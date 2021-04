Sorpresa: los dos equipos de la Premier League que podrían abandonar la Superliga europea

Luego de oficializarse el nacimiento de la Superliga europea, el diario inglés The Times informa que dos clubes de la Premier League están considerando dar marcha atrás y abandonar el proyecto por la reacción que han tenido sus fanáticos en las últimas horas.

La mencionada fuente no indica cuáles son los equipos, pero sí lo hace The Guadian, que apunta al Chelsea y Manchester City como las dos instituciones que tienen dudas sobre el proyecto que tendrá a la cabeza a Florentino Pérez.

La noticia de la creación de la Superliga tuvo reacción inmediata por parte de la afición inglesa. El lunes varios aficionados se tomaron los estadios de Anfield, Stamford Bridge, Old Trafford y el Etihad Stadium para expresar su malestar contra sus respectivos clubes por ser los fundadores.

Por la noche, en el partido entre el Leeds y Liverpool, los jugadores del equipo de Marcelo Bielsa saltaron a calentar con una camiseta que decía ''gánatelo'', a favor de los méritos deportivos conquistados en el terreno de juego y no de los méritos conquistados en el apartado económico.

El propio Jurgen Klopp señaló que le gustaría que clubes como el West Ham, que ahora mismo es marcha cuarto en la Premier, puedan pelear por objetivos ambiciosos y meterse a la Champions, dejando entrever que no está de acuerdo con la Superliga.

También el capitán del Liverpool, James Milner, cargó contra el torneo tras el partido. ''No me gusta, espero que no se lleve a cabo. No teníamos conocimiento de nada, nos dimos cuenta hasta que salió la noticia'', expresó el mediocampista inglés.

Hasta el primer ministro británico, Boris Johnson, se mostró en contra del proyecto. ''Haré todo lo que pueda para que la Superliga no salga adelante. No es una buena noticia para los aficionados y tampoco para el fútbol en este país'', comentó.

Los seis equipos de la Premier League fundadores de la Superliga son Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham.

Sin embargo, en Inglaterra se habla de que el Chelsea y Manchester City aún no están totalmente convencidos de participar en el polémico campeonato, que según Florentino Pérez, servirá para salvar al fútbol y darle un futuro para los próximos 20 años.