Piden la renuncia inmediata de Florentino Pérez del Real Madrid: ''Fue una apuñalada por la espalda al fútbol''

Ramón Calderón fue el presidente del Real Madrid en el período 2006-009 y en un diálogo con el programa argentino SuperDeportivo Radio, el abogado español pidió la renuncia inmedianta del actual mandatario merengue, Florentino Pérez, por formar parte de la Superliga europea.

Traición

''Es una puñalada por la espalda al fútbol. Es una locura que se hizo sin pensar. Cuando lo escuchaba a Florentino creía que se trataba de una broma de mal gusto. Sería un acto de dignidad de su parte que dimitiera después de ese fracaso. Se convirtió, sin derecho de serlo, en el dueño del fútbol y del Real Madrid''.

Fracaso

''Más que Superliga es la Miniliga, porque sólo duró dos días. Parece que murió a los días de haber nacido. No va a prosperar. Yo me alegro mucho como hombre de fútbol que esto no prospere porque es una puñalada' por la espalda al fútbol''.

Una locura nocturna

''Es una locura que se hizo sin pensar. Se hizo de manera insensata. Me alegro mucho que esté por fracasar. Se hizo con alevosía. Un comunicado que se hizo a las 12 de la noche, que anunciaba este proyecto sin sentido. No me imagino a ningún jugador aceptando esta liga y renunciando a su Selección. Los que hicieron esta Superliga son unos insensatos''.

Broma de mal gusto

''Cuando lo escuchaba creía que era una broma pero de mal gusto. Decir que esto lo hacía para salvar el fútbol fue tan ridículo... El proyecto se convirtió en una chapuza. Y Florentino tuvo que reconocer públicamente que el Real Madrid se encontraba en una condición económica muy crítica, que se perdieron 91 millones de euros''.