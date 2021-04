Bombazo: Cristiano Ronaldo ya tendría decidido dónde desea jugar la próxima temporada

Cristiano Ronaldo estaría acelerando su salida de la Juventus. Luego de tres años en Turín, el delantero parece tener decidido querer hacer las maletas en búsqueda de nuevos retos, unos estímulos renovados que encontraría en su antigua casa, en Manchester United.

Repasá la tabla de posiciones del fútbol italiano

Según publica la Gazzetta dello Sport, el luso se bajaría el sueldo sin ningún problema con tal de fecilitar el acuerdo con los ingleses. La Juve no pasa por un buen momento tanto en lo deportivo como en lo económico y la marcha del jugador daría aire a sus cuentas.

La citada fuente señala que Jorge Mendes se ha puesto manos a la obra para hacer números y estudiar la viablidad de la salida de Cristiano este verano del conjunto bianconero, que por primera vez en 11 años no ganará el Scudetto.

Para cerrar la operación, la Juventus podría incluir un acuerdo en el que se presente el intercambio por Paul Pogba, aunque este detalle es muy complicado ya que en Old Trafford desean seguir contando con el francés, que acaba contrato en junio del próximo año.

La prensa italiana asegura que Ronaldo está haciendo todo lo posible por volver al club donde se convirtió en crack mundial y con el que levantó tres Premier League, una Champions y el Mundial de Clubes, entre otros títulos.

Afirman que CR7 fue una compra equivocada para la Juventus

Lo que sí quedó claro es que el ariete de 36 años no regresará al fútbol español. Así lo confirmó Florentino Pérez en 'El Chiringuito' esta semana: ''No volverá al Real Madrid. No tiene sentido, tiene contrato con la Juventus. Lo quiero mucho, nos ha dado mucho, pero no volverá''.

La temporada de Cristiano no va del todo mal. El 'Bicho' ha marcado 25 goles en sus 28 apariciones en la Serie A y está en la tremenda lucha por la Bota de Oro. Además tiene la oportunidad de irse con un trofeo si logran vencer al Atalanta en la final de la Copa Italia.