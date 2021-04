Barcelona "tendrá acuerdo" con joyita del Manchester City, pero perdería a uno de sus jugadores revulsivos

El Barcelona tendría casi cerrado el acuerdo para hacerse de los servicios de la joyita española Eric García, quien ha sido el foco de los medios en Cataluña tras la bomba que soltó Pep Guardiola, su entrenador, sobre su futuro.



Con 20 años, el nacido en Mortorell no ha entrado mucho en los planes del Manchester Ctiy esta temporada, por lo que ha decidido no renovar para la próxima campaña para arribar al club donde se formó, tal como sucedió con Piqué que salió de La Masía al Manchester United para luego regresar a Barcelona.

VER: Guardiola anuncia el fichaje del Barcelona para la próxima temporada



“Va a fichar por el Barcelona”, dijo Pep el sábado tras ganar 1-0 la final de la Copa de la Liga ante Tottenham Hotspur, por lo que su traspaso podría estar casi seguro tras el anuncio de que “habrá acuerdo” a Mundo Deportivo de entes involucrados en la negociación de García.







Lo que no está fijo es la continuidad de uno de los jugadores más versátiles de la escuadra de Ronald Koeman: Sergi Roberto, quien ha residido en el primer equipo blaugrana desde 2011 y su salida del club podría estar cerca al acabarse su contrato en 2022.



Pues el problema con el español es que está próximo a cumplir 30 años en la siguiente temporada, y según las políticas del club, los jugadores de esas edad o mayores deben prolongar su contrato campaña tras campaña, algo que a Sergi no le parece y ha sido claro que si no le ofrecen renovar por dos años más, se la pensaría dos veces para seguir en el club.



El lateral derecho tiene una cláusula de recisión de 300 millones de euros y está abierto a cualquier consideración para continuar con el club al menos hasta 2024, pero no aceptará firmar solo por un año más, por lo que en la próxima campaña su etapa como blaugrana podría terminar.