Periodista argentino arremete contra el streamer Ibai y este responde: "No estés ardido baja tu nivel"

Gustavo López, famoso periodista argentino, se cansó de Ibai Llanos, un streamer que hace entrevistas a jugadores de la elite, el último fue Dybala de la Juventus.

El comunicador dijo estar bastante decepcionado porque los futbolistas preferían darle entrevistas a Ibai que a los canales tradicionales como ESPN.



"Me pone nervioso, ¿quién es Ibai? ahora está de moda hablar con Ibai, el que tuvo de entrevista a Agüero. Yo también llamé al Kun y me dijo si la vamos a hacer, pero me ganó Ibai. Si me gana Ibai me tengo que retirar. ¿Qué me importa cuántos seguidores tiene"?

Y agregó: "¿Qué es Twitch? si vos me decís que trabajo siete horas, trabajo en ESPN e Ibai puede estar al pedo todo el día y es el número uno. Sabes qué, me voy. Los jugadores nuestros hablan con los que ganan dinero, con nosotros que somos humildes no".



Gustavo López no soporta que Ibai tenga las entrevistas que ellos quieren para el canal que trabajan, el streamer siempre convence a las grandes figuras.

IBAI RESPONDIÓ



"Pero por favor Gustavo, no estés tan ardido, si Dybala no quiere ir contigo pues baja un poco de nivel, no vayas a un delantero de la Juventus, quizás un delantero más de tu nivel Gustavo, de tercera división de Kenia. Pero déjame tranquilo".