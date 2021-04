''Hazard no es jugador para el Real Madrid, es para el Barcelona y allí sería el mejor del mundo''

El Real Madrid se mide este martes contra el Chelsea por las semifinales de la Champions, lo que supondría que Eden Hazard por primera vez se enfrentará su antiguo club y su exagente analizó la situación del futbolista para el diario belga La Dernière Heure.

La verdadera operación del Madrid para fichar a Hazard

John Bico representó al crack hasta 2013, cuando cumplía su primera temporada en el Chelsea, y asegura que el mejor destino para el jugador era Barcelona y no el Madrid.

Sobre la llegada de Hazard al conjunto merengue, Bico cree que el atacante se precipitó, más aún con el adiós de Cristiano Ronaldo.

''Fue un error ir al Real en ese momento, fue una elección de corazón pero sin motivo claro. Debería haberse ido un año antes. Llegar tras la salida de Cristiano es como escalar el Himalaya con las manos desnudas. Yo le habría desaconsejado diciéndole que fuera a Madrid el año anterior'', explica.

Por otro lado, Bico dijo que la exigencia, sobre todo física, en el Madrid es altísima, por lo que él no le habría recomendado fichar por este club.

''La gente no se da cuenta y se olvida de la dimensión de este equipo que tiene un juego con mucha exigencia física en cuanto a ritmo e intensidad. Talentos como James (Rodríguez) no han sabido adaptarse. En este punto, Eden no es un jugador del Real Madrid, sino del Barça, es al Barça donde debería haber ido, donde el balón corre más que los jugadores'', señala.

Hazard le promete a un fan que volverá al Chelsea

Bico siguió insistiendo en que el Barcelona habría sido mejor destino para Hazard por varios motivos. ''En el Barça habría tenido más libertad en el campo, habría tendio el balón constantemente en sus pies, allí se habría convertido en el mejor jugador del mundo'', afirma.

Asimismo recalcó que Eden no está adptadado físicamente al estilo de los blancos. ''La exigencia física en el Madrid es muy diferente, este es un proyecto que no se corresponde con su físico. Debería haberse quedado una temporada más en el Chelsea para preparars''.

Por último dijo que Hazard ''tiene 30 años y debemos dejar de hablarle como si tuviera 12, debe asumir la responsabilidad que tiene. Hay que decirle cosas, él necesita desafíos para dar su mejor nivel, los hechos lo demustran''.