Julian Nagelsmann, el nuevo técnico del Bayern Múnich y más caro de la historia: ¿por qué se retiró tan joven?

El Bayern Múnich fichó para la próxima temporada a Julian Nagelsmann, entrenador de su principal rival nacional, el RB Leipzig, como reemplazo de Hansi Flick, por una cantidad récord para un entrenador que puede alcanzar los 30 millones de euros (36,2 millones de dólares).

Por su parte, Nagelsmann dijo que dejaba el Leipzig ''con el corazón encogido''. Sin embargo, recuerda que nunca escondió ''que el puesto de entrenador del Bayern Múnich me gustaba'' y que ''aceptaría encantado este trabajo si se presentaba esta ocasión tal vez única''.

''Para mí es algo muy especial ocupar el puesto de entrenador del Bayern'', añadió el nacido en Landsberg am Lech, localidad bávara situada a unos sesenta kilómetros de Múnich.

Pero... ¿quién es el nuevo DT del Bayern?

En 2006, con sólo 19 años, vivió un calvario de lesiones que provocaron la prematura retirada de Nagelsmann. ''De haber seguido jugando, con 40 años, tendría que llevar una rodilla artificial'', aseguraba en un diálogo con Marca. El nuevo entrenador bávaro considera que podría haber hecho carrera como futbolista profesional.

''Creo que lo hubiera podido lograr. Tenía confianza en llegar. Si lo evalúo desde la perspectiva de entrenador, creo que no habría sido un jugador 'top', pero tenía suficiente talento para jugar al fútbol profesional. Tuve tantas lesiones que en un momento dado me di cuenta de que no tenía sentido seguir. Debía decidir si tenía sentido seguir machacando mi cuerpo y tomé la decisión de que no lo tenía'', agregó.

Nagelsmann jugaba en el filial del Augsburgo en 2006 y Thomas Tuchel fue su entrenador. Al tiempo que la carrera de Julian como futbolista se agotaba por culpa de las lesiones, el actual DT del Chelsea le ofrece realizar trabajos como ojeador.

''Sólo fui jugador de Thomas Tuchel, nada más. Es un tema al que se le está dando demasiado bombo. Jugaba en el filial, pero arrastraba lesiones de mi etapa en el 1860 Múnich. En ese momento tuve que elegir: buscaba otro trabajo para financiar mis estudios universitarios o seguía mi vinculación como 'scout'. No era un puesto habitual en esas Ligas y Thomas se quedó impresionado. Ése fue el primer paso en mi carrera y estoy encantado'', señaló.

''Luego tuve una oferta para volver al 1860 Múnich como entrenador, pero Thomas nada que ver. Era imposible imaginar que ambos nos enfrentaríamos en una semifinal de Champions'', reconocía Neggelsman antes del Leipzig-PSG que decidiría el pase a la final en la pasada edición.

Su único título

Por ahora, Julian solo tiene un título en su palmarés. Y no es a nivel élite. El teutón llegó al Hoffenheim a ganar la Bundesliga Sub-19 en la campaña 2013-14 y lo hizo después de imponerse por 0-5 al Hannover en la final.

Nagelsmann, que cumplirá 34 años en julio, se convertirá en el técnico más joven de la historia del Bayern, pero esa etiqueta no lo va a impresionar en absoluto. Ya tiene el honor de ser el entrenador permanente más joven en la historia de la Bundesliga: debutó con el Hoffenheim con 28 años y seis meses en 2016. También lo es en la Champions: se estrenó con el Leipzig en 2019, con 31 años y 58 días. Es, a su vez, el más joven (33 años) en alcanzar unas semifinales del torneo continental.

Dirigir al Bayern

En una entrevista concedida a Eurosport ya había declarado que su destino podría ser el Múnich y confesó que estaba construyendo una casa con su familia en la ciudad.

''Mi mujer y mi hijo se irán a vivir a Múnich dentro de poco. Tenemos familia en la ciudad. Es nuestra patria'', afirmaba el entrenador. ''Soy muy feliz en mi vida, pero entrenar al Bayern me haría algo más feliz'', agregaba.

Julian Nagelsmann se convirtió en el técnico más caro de la historia. Con los 25 millones pagados por el Bayern al Leipzig, desbancó a André Villas-Boas de la primera posición, por quien el Chelsea pagó 15 millones al Porto en 2011.