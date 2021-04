Neymar confirma el equipo donde jugará la próxima temporada: "Está todo arreglado con el PSG"

Luego de la conferencia de prensa de la UEFA previo al partido de semifinales contra el Manchester City, Neymar dio una entrevista a RMC Sport.

Inesperadamente, el brasileño dio detalles de su futuro y del equipo donde jugará la próxima temporada, cerrando así su regreso al Barcelona.



"Estamos en conversaciones con París. No hay prisa. Todo está arreglado para seguir y solo quedan detalles. Me siento muy feliz aquí en el PSG. No creo que el club haya cambiado, ni que sea yo quien haya cambiado. Pero el camerino, el entorno que lo rodea te hace cada vez más feliz", aseguró Neymar.

Además, el brasileño habló de su actualidad y de las posibilidades que tiene el PSG en la Champions League 2020/21.





"¿El mejor Neymar desde mi llegada? Sí, eso creo. Me aseguro de que el mejor Neymar esté en el campo. Tenga la seguridad de que con Neymar en el campo, el PSG tendrá muchas posibilidades de ganar", confirmó.



El contrato que firmará Neymar será hasta 2026 y mantendrá su salario de 40 millones de euros por temporada, siendo el segundo jugador mejor pagado solo detrás de Messi.

Para cerrar, el brasileño habló de su rival de turno: "Contra el City será un partido difícil, no hay un partido fácil en esta etapa de la competición. El Manchester City es un gran equipo, con grandes jugadores, será tan difícil como enfrentarse al Bayern. Pero estamos bien preparados y haremos todo lo posible para ganar este partido".