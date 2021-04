Golpe de cara al título: Así quedó la tabla de la Liga de España tras la dura derrota del Barcelona ante Granada

Barcelona llegó al partido de este jueves contra el Granada con el objetivo de convertirse en nuevo líder de la Liga de España y falló

El conjunto culé fue derrotado 1-2 por su rival, los goles los marcaron Luis Suárez y Jorge Molina. El tanto azulgrana lo convirtió Messi. De esta forma los de Koeman se quedaron con 71 puntos en la tabla de posiciones, dos menos que el Atlético (73) e igualado con el Real Madrid.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA

Barcelona perdió la oportunidad de convertirse por primera vez en líder de la temporada 2020/21, ahora su destino para ser campeón de la Liga de España no depende de ellos mismos.

Calendario del club azulgrana

Valencia vs Barcelona

Barcelona vs Atlético

Levante vs Barcelona

Barcelona vs Celta de Vigo

Eibar vs Barcelona

Fechas restante para los colchoneros:

Elche vs Atlético

Barcelona vs Atlético

Atlético vs Real Sociedad

Atlético vs Osasuna

Valladolid vs Atlético

Calendario de los blancos

Real Madrid vs Osasuna

Real Madrid vs Sevilla

Granada vs Real Madrid

Athletic vs Real Madrid

Real Madrid vs Villarreal