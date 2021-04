Koeman estalla tras su expulsión: "Si el arbitro quiere ser el protagonista de la noche, gracias"

Tras caer sorpresivamente 1-2 ante el Granada y truncar sus posibilidades de posicionarse en la cima de La Liga de España, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha dejado en claro su decepción tras no alcanzar el objetivo del triunfo y ser expulsado del encuentro al minuto 66’.





Lo que dijo Koeman



Derrota



Es muy importante porque todavía hay posibilidades. Hay que aceptarla, analizarla y seguir adelante para prepararnos para el próximo duelo. Con el 1-1 cambió el partido, pero no significa que con este teníamos que bajarnos, intentamos seguir y no creamos muchas oportunidades, creo que las tuvimos cuando íbamos ganando. Ellos han cerrado con buena defensa y muchos jugadores para cerrar los espacios y no pudimos crear más.



Duelo



En la segunda mitad, la concentración en defensa no fue tan buena como en la segunda. Creamos ocasiones para marcar, sobre todo con el 1-0, pero perdimos la concentración. Por eso perdimos. Ellos también se cerraron bien.



Decepción



Tenemos que aceptar que hemos perdido hoy. Estamos decepcionados. Es duro, porque era una gran oportunidad. Pero nos quedan cinco partidos, y todos tenemos un difícil calendario. Hay que estar listos para el domingo. Hay que ganar los cinco partidos para ser campeones.



Esperanza



Todavía hay posibilidades. Hay que analizar la derrota, pero hay que seguir adelante.



Expulsión



No lo entiendo porque según Carlos Naval han puesto que he faltado el respeto al cuarto árbitro. No he dicho nada malo. No he insultado. Es increíble, pero si el cuarto árbitro quiere ser el protagonista de la noche, gracias. Le he comentado algo, pero con todo el respeto. Él me contesta de una forma que no es buena, él es quien me ha faltado el respeto a mí. Si ponen en el acta algo que no he dicho, tengo que hacer algo.





Mensaje



Hemos ganado muchos partidos, hemos luchado... A pesar de la derrota durísima de hoy hay que seguir.