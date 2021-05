Dani Alves lo confiesa todo: por qué no pudo regresar al Barcelona y le pidió perdón a Guardiola

Luego de su temporada por la Juventus en 2017, el brasileño Dani Alves tuvo dos opciones sobre la mesa para continuar con su carrera: Manchester City y PSG. El lateral se inclinó por el cuadro francés debido a una situación personal y es algo de lo que se arrepiente.

Alves destapa cómo le llevó la contraria a Guardiola por Messi

Pero el lamento del futbolista no tiene nada que ver con los parisinos. Alves disfrutó mucho en la capital francesa, pero el 'problema' es que le hubiese encantado ser dirigido nuevamente por Pep Guardiola.

El veterano jugador se arrepiente no haber elegido el Manchester City. ''¿Puedo ser sincero? Me arrepiento. No por escoger al PSG, no de eso. No lamento haber jugado en el PSG, por supuesto que no. Mi tiempo en Francia fue increíble, pero fue mi culpa que no resultara con el Manchester City. La oferta estaba bien, pero tuve problemas personales y tuve que cambiar de planes'', asegura en un diálogo con The Guardian.

''Habría sido maravillosos trabajar otra vez con el hombre que cambió mi vida (Guardiola). Hay un mal sabor por fallar en hacer eso, por haberle fallado a él. No me gusta fallarle a las personas, especialmente a aquellas que creyeron en mí, que confiaron en mí y me ayudaron a convertirme en lo que soy hoy en día. Ya le he dicho que lo siento. Fallé. Pero soy un ser humano y cometo errores'', añadió el defensor.

La asignatura que le quedó pendiente fue competir en el fútbol inglés: ''Es mi ala rota no haber jugado en la Premier League. Tengo un respeto enorme por su fútbol porque en Inglaterra nació. Aunque después nosotros adoptamos el juego en Brasil y lo cuidamos mejor. Cuando estaba en Sevilla, estuve cerca de unirme al Liverpool. No sé cómo habría resultado mi vida, pero el Liverpool es uno de los clubes más grandes del planeta'', dijo el capitán del Sao Paulo.

Su mejor etapa como futbolista

Dani Alves es el futbolista con más títulos colectivos (40) en toda la historia. Además disputó 391 partidos y conquistó 23 copas con la camiseta del FC Barcelona, el mejor período de su carrera profesional.

La historia de Alves: creció durmiendo en una cama de cemento

Sobre su salida del equipo azulgrana, el lateral manifestó que ''cuando dejé el club, solo quería mostrar mi valor para volver. Pero, lamentablemente, las mismas personas, que estaban en mi contra cuando estuve en el club, se quedaron allí. Demostré que podía jugar en el Barcelona durante otros 10 años. Intenté volver a Barcelona, quería regresar. Jugué para volver, ​​pero ya no me querían''.

Por último se refirió al futuro de Messi: ''Él me ha dado consejos antes para que yo pueda hacerle lo mismo. Una vez me dijo que me quedara en Barcelona porque no había ningún sitio mejor. '¿Dónde estarás más feliz?', él me preguntó. Así que me quedé''.

''Ahora le he recordado esa conversación y que un buen amigo (Messi) me dijo que Barcelona es el mejor lugar de todos los tiempos. Todavía no he tenido respuesta de él, pero cuando te vas del Barcelona te das cuenta de lo bueno que es. Todos los jugadores, y me refiero a todos, que se han ido del Barcelona lo han lamentado. Todos se arrepienten de irse, independientemente del motivo'', cerró.