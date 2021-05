Tres mexicanos buscan el título: Así quedaron definidos los duelos de semifinales de la Champions de Concacaf

Los equipos mexicanos Monterrey y América avanzaron este miércoles a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf-2021 al eliminar al Columbus Crew y al Portland Timbers de Estados Unidos, respectivamente, en los partidos de vuelta de los cuartos de final.

De esta manera, en las semifinales, que se jugarán en agosto, habrá tres equipos mexicanos -Cruz Azul, Monterrey y América- y uno de Estados Unidos -Philadelphia Union-.



En el estadio BBVA, los 'Rayados' del Monterrey golearon 3-0 al Columbus Crew y ganaron la eliminatoria con marcador global de 5-2.



El argentino Maximiliano Meza fue el autor de los dos primeros goles y el mexicano Miguel Layún cerró la cuenta.





Al minuto 3, el holandés Vincent Janssen sacó desde la izquierda un potente centro raso al área del Columbus, el portero Eloy Room despejó al centro y le dejó la pelota en bandeja a Meza para que marcara el 1-0.



En otro error de la zaga del Crew, al 26, el defensa central Josh Williams salió perdiendo en un choque con Janssen, que asistió a Meza para el 2-0 con un disparo cruzado.

Columbus no tuvo capacidad de reacción y el veterano Layún puso el 3-0 con un espectacular tiro libre que colocó en la escuadra derecha por encima de la barrera.



En semifinales, el Monterrey se enfrentará al Cruz Azul, que el martes venció 1-0 al Toronto de Canadá y lo eliminó con marcador global de 4-1.



ASÍ QUEDARON LAS SEMIS



Cruz Azul vs Monterrey



América vs Philadephia Union



Los dos encuentros de ida de las Semifinales se disputarán entre el 10 y el 12 de agosto, mientras que las definiciones de las llaves se darán dos semanas después (entre el 24 y el 26 de agosto).



- Con polémicos penales -

En el estadio Azteca de la Ciudad de México, el América se impuso 3-1 al Portland Timbers y ganó la eliminatoria con marcador global de 4-2.



La jugada del 1-0 para el América se gestó por el costado izquierdo desde donde Mauro Lainez envió un centro al filo del área chica donde Viñas apareció para conectar su sólido remate de cabeza.



En el segundo tiempo, el árbitro salvadoreño Iván Barton señaló dos controvertidos penales, uno para cada equipo.



El 2-0 lo marcó el 'Toro' Viñas con un penal marcado tras una caída de Suárez en el área; el castigo fue cobrado abajo y a la derecha de Attinella que alcanzó a rozar la pelota.



El argentino Diego Valeri convirtió el 2-1 para los Timbers con un penal ejecutado arriba y a la izquierda.

El América recuperó la tranquilidad con un disparo que el argentino Leonardo Súárez conectó desde fuera del área para colocar el balón cerca de la base del poste izquierdo para el 3-1.



En las semifinales, el América se enfrentará al Philadelphia Union de Estados Unidos, que ganó su eliminatoria con marcador global de 4-1 ante el Atlanta United.