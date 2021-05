Zidane se rehúsa a hablar de su futuro y reveló lo que hizo Hazard tras la polémica en Champions: "Tiene contrato y quiere triunfar"  

Zinedine Zidane dio la cara este sábado antes de enfrentar al Sevilla en el partido que puede decidir la liga española para el Real Madrid.

El DT francés tocó varios temas, pero se rehusó a hablar de su futuro y esto fue lo que reveló sobre Eden Hazard luego de su polémica en Champions.



Sevilla, duro rival



"Es un equipo diferente, distinto. Van a competir, son un buen equipo y lo han demostrado este año. Está peleando para ganar la Liga. Sabemos qué rival es y el partido que hay que hacer".





Halagos de Lopetegui y seguir en el Madrid

"Soy el entrenador del Madrid y ya está. De momento soy yo. Es lo que hago, aprovechar cada momento y cada día. El resto veremos lo que pasará".

Se rehúsa a hablar de su futuro



"No quiero dar problemas al club. Voy a centrarme en los últimos cuatro partidos y lo demás lo veremos después".



El club ya sabe su decisión para la próxima temporada

"Vamos a terminar la temporada. Lo que puedo decir es que se lo voy a poner muy fácil siempre al club, porque siempre me lo ha dado todo. Lo voy a poner muy fácil. Pero el tema son los cuatro partidos, acabar bien. Eso sí que es lo que me anima. El resto es bla bla bla".



Nueva lesión de Sergio Ramos



"Cuando antes lo recuperemos, mejor... Luego es el día a día... Espero que pueda volver antes, pero lo veremos. De momento contra el Sevilla no va a estar".



Cómo está Ramos

"No se ha precipitado. Él quiere estar con el equipo y estaba al 100%. En el entrenamiento previo estaba perfecto. Luego en el partido, después de 90 minutos se ha resentido. Lamentablemente no podemos hacer nada, es lo que hay y lo que toca. El primero que está jodido es él porque no puede estar en este tramo final y no podrá estar. Tenemos que pensar en los jugadores que van a estar. Nuestra preocupación es competir".



Lo que dijo Hazard al vestuario



"Sabe lo que tiene que hacer en el campo y lo va a hacer. Hablamos después del partido, pero para decir eso, que se disculpara de la reacción. Conmigo, con el club, con los jugadores... Pasó y nos tenemos que centrar en el fútbol".

Por qué no llega Hazard al madridismo

"Todos llegan al corazón del madridismo. De momento no se ha visto al Hazard que la gente quiere ver. Creo que lo va a sacar adelante. Es un momento complicado por todo lo que pasó, pero tiene contrato y quiere triunfar aquí. Espero que dentro de poco mostrará lo que es como jugador".



Su imagen ante el Chelsea



"Se ha disculpado y ha hecho bien. No era su intención hacer daño a nadie. Es un jugador del Real Madrid y va a competir para el Madrid".



Las críticas cada vez que pierde



"No me duele... Cada uno hace su trabajo. No pienso en que me critican. Intento hacer mi trabajo, con mi pasión y mis jugadores. Se trata de eso. Soy el responsable. Tengo la responsabilidad ganando y perdiendo. Los jugadores quieren ganar y es lo que intentamos. A veces no se puede, pero es una parte del fútbol. Lo importante es darlo todo, luego las consecuencias... Lo importante es dar el 100%. Trabajo, insistir. Estoy en eso. Mi padre siempre me dijo trabaja, trabaja".