Revelan las palabras que le dijeron Piqué y Ter Stegen a Luis Suárez en el Barcelona-Atlético: "Ya está bien, gordo"   

Luis Suárez volvió al Camp Nou, pero no todos le mostraron gestos de cariño como su amigo Lionel Messi. Lo único malo del partido es que no hubo goles.

Suárez peleó por sus pretensiones con el Atlético y eso hizo que tuviera un encontronazo con el portero Marc André Ter Stegen.





El uruguayo fue tocado por el alemán en una jugada y se tiró pidiendo penal al árbitro Mateu Lahoz, eso molestó al cancerbero que le fue reclamar.

Ter Stegen le recriminó a Suárez su actitud, unas quejas a las que también se sumó Gerard Piqué. Ambos indignados con la supuesta simulación del delantero.



"Ya está bien, gordo, no me jodas. Ya está bien", le dijo Piqué, a lo que se levantó y fue directo a Ter Stegen preguntando: "¿Pero me das o no?".

El alemán le apuntó: "Es la mano, eh. Si meto la pierna vale, pero esto". El partido terminó 0-0 y la ahora todo depende del Real Madrid para ver las opciones de título de ambos.