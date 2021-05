Zidane estalla por primera vez contra el arbitraje: "No entiendo nada, hoy estoy enfadado"

Real Madrid empató hoy 2-2 con el Sevilla en juego por la fecha 35 de la Liga de España donde los merengues dejaron ir el liderato.

La polémica se hizo presente en la parte final del juego cuando hubo dos penales, pero al final se sancionó primero el del Sevilla donde hubo una mano de Militao.

Zidane se mostró muy molesto en conferencia de prensa y por primera vez habló del arbitraje.

"No entiendo nada. Si hay mano de Militao es mano del Sevilla también. No me ha convencido lo que me ha dicho. Nunca hablo de árbitro, pero hoy estoy enfadado. Al final es lo que hay, no vamos a cambiar nada. Estoy contento con mi partido, merecimos más porque la segunda parte fue espectacular", dijo Zidane.

¿Ve algo raro en los arbitrajes? Se le preguntó a Zidane: "No voy a hablar más de eso. Ya lo hemos hablado. Me tiene que explicar el árbitro las reglas de la mano, pero ya está. Vamos a pelear a muerte hasta el final".



Zidane fue a buscar al árbitro para pedir explicación a lo sucedido con los penales.

Las normas de la mano:

"Podemos hablar ahora... No se va a aclarar ahora y es lo que me molesta. Tenemos que pensar en los tres partidos que faltan. Estoy enfadado porque merecimos la victoria".

¿El VAR es bueno?

"Yo confío en el fútbol. Yo lo que digo es que vi dos manos y pitaron la nuestra".

Sobre el título de LaLiga:

"Si jugamos mañana el equipo va a estar. El feeling es muy bueno, nos vamos a preparar bien los partidos".