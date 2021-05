Calendario de la Copa Oro 2021 de Concacaf: Fechas, horarios, ciudades, estadios, formato y selecciones

Tras dos años de la espera habitual, la Copa Oro de la Concacaf se disputará el próximo mes de julio en los Estados Unidos con un invitado de lujo y un nuevo formato de clasificación al certamen.

El decimosexto torneo de la confederación se desarrollará en 11 diferentes estadios de ocho distintos estados de la tierra del Tío Sam donde de 16 naciones se centrarán para disputar la competencia.



Aquí te dejamos todo lo que debes saber de la Copa Oro 2021 de la Concacaf.





¿Cuándo inicia la Copa Oro?



El certamen que reúne a las selecciones del Caribe, Centroamérica y América del Norte empieza a partir del 2 de julio con la fase de grupos, cuartos de final, semifinales y concluye hasta el 1 de agosto con la gran final.



¿En qué ciudades se desarrollará la Copa Oro?



Las áreas metropolitanas que albergarán el evento de la Concacaf son: -Fort Lauderdale, Florida; -Dallas, Texas; -Kansas City; -Orlando, Florida; -Houston, Texas; -Glendale, Arizona; -Arlington, Texas; -Las Vegas, Nevada.



¿Cuáles son los estadios en los que se disputará los juegos de la Copa Oro?



Los recintos futbolísticos que ostentarán del espectáculo de la Concacaf son los siguiente:



-DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale



-Toyota Stadium, Dallas



-AT&T Stadium, Arlington



-Children’s Mercy Park, Kansas City



-Exploria Stadium, Orlando



-BBVA Stadium, Houston



-Cotton Bowl Stadium, Dallas



-State Farm Stadium, Glendale



-Q2 Stadium, Austin



-NRG Stadium, Houston



-Allegiant Stadium, Las Vegas

¿Cuál será el formato de la Copa Oro? Así lo explica Concacaf



Antes del inicio de la fase de grupos, 12 selecciones que se clasificaron a través de sus actuaciones en la Liga de Naciones Concacaf, competirán en la ronda preliminar del 2 al 6 de julio de 2021. Estos partidos se llevarán a cabo en el DRV PNK Stadium (Fort Lauderdale, FL) y determinarán a los tres últimos equipos que se sumarán a las otros 13 naciones que conforman la fase de grupos de la Copa Oro. Los enfrentamientos para las dos rondas de los preliminares fueron sorteados en septiembre de 2020.



Al final de esta etapa, los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa: cuartos de final, semifinales y final; State Farm Stadium en Glendale, Arizona, y AT&T Stadium en Arlington, Texas serán las sedes de los cuartos de final el 24 y 25 de julio, respectivamente.



Las semifinales se jugarán el 29 de julio en el NRG Stadium de Houston y en el Q2 Stadium de Austin, Texas. La sede de cada una de las semifinales se confirmará al concluir la fase de grupos (cada estadio será sede de una de las semifinales). Los ganadores de las semifinales viajarán al Allegiant Stadium de Las Vegas para enfrentarse en la final el 1 de agosto.



¿Cuáles son las selecciones que disputarán la Copa Oro 2021?



Preliminares



-Haití



-San Vicente y las Granadinas



-Bermudas



-Barbados



-Trinidad y Tobago



-Monserrat



-Guadalupe



-Bahamas



-Cuba



-Guyana Francesa



-Guatemala



-Guyana



Fase de Grupos

Grupo A

-El Salvador



-Curazao



-México

-Ganador Preliminar 9

Grupo B

-Canadá



-Martinica



-USA

-Ganador Preliminar 7

Grupo C

-Jamaica



-Surinam



-Costa Rica

-Ganador Preliminar 8

Grupo D

-Qatar



-Panamá



-Granada



-Honduras

¿Por qué Qatar disputará la Copa Oro 2021?



Tal como sucedió en la Copa América 2019, la selección que albergará el próximo mundial de la FIFA ha sido invitada al certamen para que continúe con su preparación de cara al certamen que se desarrollará en noviembre del próximo año.



¿Cuál es el calendario de la Copa Oro 2021?



Estos son las fechas, horarios, estadios y naciones que conforman el calendario de la competencia más importante de Concacaf:



Viernes 2 de julio - DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL (Prelims primera ronda)

HORARIOS EN EEUU

Hora local en la sede del juego (Hora del este)



16:30 (16:30) M1: Haití vs San Vicente y las Granadinas



19:00 (19:00) M6: Bermudas vs Barbados



21:30 (21:30) M3: Trinidad y Tobago vs Monserrat



Sábado 3 de julio - DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL (Prelims primera ronda)



16:30 (16:30) M5: Guadalupe vs Bahamas



19:00 (19:00) M4: Cuba vs Guayana Francesa



21:30 (21:30) M2: Guatemala vs Guyana



Martes 6 de julio - DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL (Prelims segunda ronda)



16:30 (16:30) M9: Ganador Prelims 3 vs Ganador Prelims 4



19:00 (19:00) M7: Ganador Prelims 1 vs Ganador Prelims 6



21:30 (21:30) M8: Ganador Prelims 2 vs Ganador Prelims 5



Sábado 10 de julio - Área Metropolitana de Dallas (Grupo A)



17:00 (16:00) El Salvador vs Curazao (Toyota Stadium)



22:00 (21:00) México vs Ganador Prelims 9 (AT&T Stadium)



Domingo 11 de julio - Children’s Mercy Park, Kansas City, KS (Grupo B)



18:30 (17:30) Canadá vs Martinica



20:30 (19:30) USA vs Ganador Prelims 7



Lunes 12 de julio - Exploria Stadium, Orlando, FL (Grupo C)



18:30 (18:30) Jamaica vs Surinam



21:00 (21:00) Costa Rica vs Ganador Prelims 8



Martes 13 de julio - BBVA Stadium, Houston, TX (Grupo D)



19:00 (18:00) Qatar vs Panamá



21:00 (20:00) Honduras vs Granada



Miércoles 14 de julio - Área Metropolitana de Dallas (Grupo A)



19:30 (18:30) Ganador Prelims 9 vs El Salvador (Toyota Stadium)



21:30 (20:30) Curazao vs México (Cotton Bowl Stadium)



Jueves 15 de julio - Children’s Mercy Park, Kansas City, KS (Grupo B)



19:30 (18:30) Ganador Prelims 7 vs Canadá



21:30 (20:30) Martinica vs Estados Unidos



Viernes 16 de julio - Exploria Stadium, Orlando, FL (Grupo C)



18:30 (18:30) Ganador Prelims 8 vs Jamaica



20:30 (20:30) Surinam vs Costa Rica



Sábado 17 de julio – BBVA Stadium, Houston, TX (Grupo D)



19:30 (18:30) Granada vs Qatar



21:30 (20:30) Panamá vs Honduras



Domingo 18 de julio - Grupos A y B



17:00 (16:00) Martinica vs Ganador Prelims 7 (Toyota Stadium)



17:00 (16:00) Estados Unidos vs Canadá (Children’s Mercy Park)



22:00 (21:00) México vs El Salvador (Cotton Bowl Stadium)



22:00 (21:00) Curazao vs Ganador Prelims 9 (Toyota Stadium)



Martes 20 de julio - Grupos C y D



19:00 (19:00) Costa Rica vs Jamaica (Exploria Stadium)



19:00 (18:00) Surinam vs Ganador Prelims 8 (BBVA Stadium)



21:00 (21:00) Panamá vs Granada (Exploria Stadium)



21:00 (20:00) Honduras vs Qatar (BBVA Stadium)



Sábado 24 de julio - State Farm Stadium, Glendale, AZ (cuartos de final)



19:30 (16:30) QF1: 1D vs 2A



22:00 (19:00) QF2: 1A vs 2D



Domingo 25 de julio - AT&T Stadium, Arlington TX (cuartos de final)



19:00 (18:00) QF3: 1C vs 2B



21:30 (20:30) QF4: 1B vs 2C



Jueves, 29 de julio - Q2 Stadium, Austin, TX y NRG Stadium, Houston, TX (semifinales)*



19:30 (18:30) SF1: Ganador QF1 (1D o 2A) vs Ganador QF4 (1B o 2C)



22:00 (21:00) SF2: Ganador QF2 (1A o 2D) vs Ganador QF3 (1C o 2B)



Domingo 1 de agosto - Allegiant Stadium, Las Vegas, NV (Final)



20:30 (17:30) Ganador SF1 vs Ganador SF2