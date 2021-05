La contundente respuesta de Zidane sobre su futuro: "A veces tienes que irte por el bien de todos"

Real Madrid se está jugando el título de liga en España contra el Atlético, el equipo blanco quiere luchar hasta el final por conseguir el bicampeonato.

Zidane habló este sábado y dio una contundente respuesta sobre su continuidad, asegurando que está enfocado en los partidos que le restan al Real Madrid en el campeonato.





Pregunta sobre su futuro



"Es muy aburrida esta respuesta. La verdad es que quedan dos partidos. No sé qué va a pasar. Puede ocurrir de todo. Esto es el Real Madrid. No me veo más allá del día a día. Piensan que lo dejo porque me quito responsabilidad porque se complican las cosas. No es así. Yo lo que hago, lo hago a tope. Llega un momento en el que hay que cambiar porque es bueno para todo. Hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que te tienes que ir por el bien de todos".

¿Está tranquilo con su situación?



"Estoy como siempre, porque no sé qué va a pasar en dos o tres años. Me emociona ver a mis entrenadores entrenar, aunque a veces esté más serio. Soy un afortunado".



La temporada con tantas lesiones



"Hoy estoy más porque hemos tenido muchas dificultades, por eso puede que esté más orgullos este año. Para mí los jugadores es lo más importante. Sabemos que estamos en el mejor club del mundo. Yo me siento como cuando llegué al club. Aquí hay mucha química entre los jugadores, aunque haya críticas".



Baja de Kroos



"Estoy orgulloso de todo el equipo. Era todo al revés. Nunca paramos de trabajar. Lo hemos dado todo. Es la hostia". Sobre Marcelo: "Va estar mañana, no le molesta nada".

Partido del Atlético



"Nosotros vamos a lo nuestro, como siempre. Vamos a darlo todo, que es lo que nos toca".



¿Cómo está el equipo?



"Lo que vamos a hacer no va a cambiar nada, tenemos que seguir en esta línea".