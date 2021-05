¿Le importa el dinero y el Balón de Oro? La tajante respuesta de Mbappé sobre ser el jugador más caro

Kylian Mbappé es uno de los jugadores mejores pagados y el que tiene la ficha de mercado de más valor, sin embargo, no es algo que la estrella del PSG alucine, pues declaró que su pago de transferencia no es algo que caerá en su bolsillo y que prefiere tener una vida relajada.



"No me da vértigo (ser el más caro), no es un dinero que vaya a mi bolsillo y no pienso en eso. Disfruto de cada día y sé que soy un afortunado, a veces me gustaría llevar una vida más tranquila, pero es así. Hay cosas buenas y malas, pero estoy feliz así. Quiero ganar, ya está, eso es todo", dijo para el canal francés TF1.

Catalogado como el elegido para suplantar en el altar del fútbol Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Mbappé tiene claro sus objetivos y los reconocimientos individúales no son su prioridad, pues aseguró que el Balón de Oro, al que ya ha aspirado en los últimos años, no es lo más importante.





"Lo primero es lo colectivo porque esto es un deporte de equipo. Está claro que luego el Balón de Oro siempre es un sueño, pero no es lo más importante", declaró.



Tras ser campeón del mundo en Rusia 2018, Kylian llega con Francia a la Eurocopa 2021 con etiqueta de candidato, pues con la confirmación del regreso de Benzema al combinado galo, los ojos están puestos en el joven de 22 años, quien desea participar en los Juegos Olímpicos un mes después.



"Vamos con el sueño de ganar la Euro, lo vamos a dar todo y ojalá volvamos con la copa. Es muy bonito que estén todos los franceses con nosotros", aseguró Mbappé. De igual manera, sobre participar en Tokio en julio dijo: "Ojalá se dé, es un sueño”.