Bombazo en la liga española: ''Mbappé y su familia tienen un acuerdo con el Real Madrid''

Kylian Mbappé todavía no se decide por renovar su contrato con el PSG que termina en junio de 2022. Y es que el delantero tendría pesando cambiar de aires este mismo verano y, según Bruno Satin, representantes de jugadores en Francia, habló sobre el futuro del joven galo.

El agente dialogó con Canal+ Francia y desveló que el futbolista aún no renueva con los parisinos porque tiene un principio de acuerdo con el Real Madrid.

''Mi sensación es más que él está dispuesto a hacerlo'', dijo Satin sobre la posibilidad de que Mbappé decida marcharse del PSG para ir a la liga española.

Y luego soltó la bomba: ''También tengo alguna información, según la cual Kylian Mbappé y su familia tienen un acuerdo con el Real Madrid. En principio, habría un acuerdo por parte del jugador, pero también necesitamos el acuerdo del Paris Saint-Germain''.

''Obviamente los qataríes y el PSG no han decidido prescindir de Kylian Mbappé, él podría muy bien entonces finalizar su contrato y marcharse a cero. La historia nos ha enseñado que si los dirigentes o Doha no quieren que un jugador se vaya, hacen que se quede hasta que ya no sea de ellos'', añadió.

De momento, las posturas del PSG y el jugador no concuerdan. Esta misma semana Le Parisien informó sobre el estado de las negociaciones para la ampliación del vínculo del francés. La citada fuente aseguraba que la oferta del club incluye un contrato hasta 2025, algo que no termina de satisfacer al atacante, a pesar de que ese acuerdo le permitiría la opción de marcharse en 2024.

Kylian, sin embargo, no desea una vinculación tan larga y sólo aceptaría renovar hasta 2023 y con la condición de poder salir en 2022, es decir, de fichar por otro equipo al final de la próxima temporada.

El periodista español Josep Pedrerol también se ha pronunciado sobre lo que sucederá con el francés y asegura que el Real Madrid lo fichará en uno o dos meses. Además añade que los blancos pagarán 100 'kilos' por su contratación.

''Florentino Pérez lo va a fichar en un mes o en dos. Mbappé va a explicar por qué se marcha del PSG, el Madrid no puede pagar más de 100 millones y no los va a pagar. Mbappé va a ganar 25 millones o 30 y ha dicho que sí al Real Madrid. Además dice que si no puede este año porque el PSG no se le permite, entonces gratis el año siguiente''