Messi y sus confesiones lejos del fútbol: el otro deporte que le gusta, su comida favorita y el por qué se dejó la barba

Lionel Messi, un futbolista callado, al que no le gustan mucho los reflectores a pesar de ser considerado como uno de los mejores de la historia, brindó una entrevista a Olé.

El diario argentino avanzó una serie de comentarios de Leo sobre temas extrafutbolísticos, dentro de lo que dieron a conocer no se habló de su futuro. La nota completa será publicada el sábado.



Messi habló de cómo extrañaba su ciudad Rosario, los hobbies que tiene, la comida que más le gusta y el motivo por qué se dejó de la barba.





"Era siempre llorando (su regreso de Argentina a Barcelona). No era querer quedarme, pero al mismo tiempo sí. Quería venir acá para seguir haciendo lo mismo, pero al mismo tiempo me costaba dejar todo lo que tenía ahí, en Rosario, porque sabía que después pasaban seis meses para volver", comenzó contando sobre sus inicios.

Ir a la Ciudad Condal lo hizo perder muchas amistades: "Era muy difícil la comunicación por la distancia. Hoy cualquier chico con 13 o 14 años anda con un teléfono, pero en esa época (la de sus primeros años en Barcelona no), era muy difícil, por mail o por llamada".



EL OTRO DEPORTE QUE LE GUSTA



Dentro de la entrevista, Lionel Messi cuenta cuál es el otro deporte que le apasiona: "Me gusta el pádel, miro tenis, me gusta jugar a pádel, Pepe Costa (amigo y consejero) es bueno, yo corro y él mete la calidad. No jugamos mucho tampoco, pero me gusta".

Sobre la comida que más le gusta, aseguró que son las milanesas de su madre: "No sé, la salsa, quizás, que va arriba de la milanesa. Debe ser que fue la primera, la que comí siempre en mi casa. Otros las han probado y dicen que es verdad".



¿Por qué se dejó la barba?



"Yo estaba con Gillette y siempre tenía que estar afeitado. Después me dejé la barba y me fue quedando en una Copa América", contó el argentino.



Olé, diario argentino, explicó cómo se dio la entrevista y aseguró que es para celebrar el 25 aniversario del periódico.