Suárez, el delantero que despreció el Barcelona por su edad y que ahora le dio un título al Atlético de Madrid

Luis Suárez, el delantero que el Barcelona 'echó a los leones' en el pasado mercado de verano, volvió a coronarse campeón en la liga española, pero esta vez defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid.

Suárez asegura que lo sacaron del Barcelona porque era mayor

El uruguayo fue una de las sorpresivas bajas que anunció el Barça en 2020 con la llegada de Ronald Koeman. Según contó el ariete, lo sacaron del equipo por su edad. Sin embargo, con 33 años, el charrúa sigue demostrando que está en un nivel top y gracias a sus goles el Atlético levantó su título número 11 en LaLiga.

''Cuando el Barça me dijo que no contaba conmigo fue duro, no me lo esperaba, fueron momento difíciles por las formas. Koeman me llamó y me dijo que no estaba en sus planes'', relató Suárez en febrero del presente año, en un diálogo con 'El Transistor' de Onda Cero.

Y añadió: ''De la forma en que me trataron, se me despreció. Mi mujer y mis hijos me vieron irme triste a los entrenamientos. No puse ningún pero, quise facilitar las cosas y no quería hacer problemas. Fue cuando empezaron las conversaciones con el Atlético''.

Pero ese trago amargo ya quedó en el pasado. Suárez vive un gran momento como colchonero y cerró la temporada como máximo goleador del equipo con 21 tantos en sus 33 apariciones. Además asistió en tres oportunidades.

En resumen, 11 de sus goles sirvieron para que el Atlético ganase el partido, lo que traducido en puntos, son 19 en concreto. Esta situación hace que la entidad rojiblanca desee extenderle el contrato.

Optimismo por su continuidad

Cuando Suárez llegó al Atlético firmó hasta junio de 2022 y en el club hay optimismo de que pueda extender su vínculo, ya que el jugador ha expresado públicamente que se siente ''valorado por Simeone y mis compañeros''.

Pero cabe recordar que dentro del contrato del 'Pistolero' hay una cláusula que le permite salir en este próximo mercado de verano en caso de que él quiera salir, aunque en el Wanda Metropolitano confían en que continúe, pero son conscientes de que la decisión está en su mano.

''Ha sido una bendición que Luis Suárez estuviera con nosotros. Tiene opción de quedarse un año más. Creo que se va a quedar, pero el que lo tiene que decidir es él. Cumplirá con su contrato y no habrá problema'', explicaba Enrique Cerezo, presidente del Atlético, en El Larguero.

El uruguayo tiene sobre la mesa varias opciones. En los últimos meses sonó la posibilidad de que pudiese regresar al Liverpool, pero la realidad es que esta opción parece la última en sus preferencias.

También podría irse a Estados Unidos, si es que decide no seguir en el Atlético, porque como comentó recientemente, su sueño es acabar en la MLS , donde el Inter Miami de David Beckham lo recibiría con los brazos abiertos.