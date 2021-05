¿Se retirará? Estrella del Real Madrid, Gareth Bale, medita dejar el fútbol después de la Eurocopa

Gareth Bale es un distinto. Dotado futbolísticamente quien tuvo todo a su disposición para ser una estrella mundial, pero prefirió llevar las cosas a su manera, situación que le pareció al Real Madrid, a la prensa y a muchos aficionados.



Lo cierto es que el galés está cansado de vivir bajo presión en su profesión, lo cual ya no disfruta como antes y suele reemplazarla con el golf, el cual admitió en el pasado que le hace sentir mejor que el fútbol.





Tras salir cedido del Real Madrid al inició de la pasada campaña, Bale arribó a los Spurs, donde si bien no tuvo un estrepitoso regreso, no llenó las expectativas al llegar con una vara tan alta, algo que al ‘Expreso de Cardiff’ no le pone cabeza.



Según informó el diario español ABC, el galés está meditando colgar los botines a sus prontos 31 años luego de disputar la Eurocopa en verano con su selección.



“Después del torneo, medita negociar con Real Madrid su libertad, cobrando una parte de su ficha, quizá la mitad de los 15 millones netos que percibe, y puede ser que deje el fútbol una vez acabado el torneo de selecciones”, publicó el medio citado.

Gareth Bale admitió no disfrutar el fútbol como antes. En el Real Madrid ya no es feliz. La presión, el mayor factor



La semana anterior, Bale platicó con The Times de Inglaterra a quien le hizo saber sus incomodidades al tener un cartel de estrella, algo a lo que nunca se acostumbró desde que llegó a España en 2013 como el fichaje (96 millones de euros) más caro de la historia en aquel entonces.



“En Madrid esperan que seas un galáctico, es decir, que haga lo que han visto hacer antes a otros jugadores y la verdad, es que seguramente yo no sea como ellos”, dijo el extremo.





“Me gusta estar con los míos y ser discreto, mientras que hay otros a los que les gusta salir y, bueno, no presumir, pero sí construir su marca, por así decirlo. Son aquellos que van a estos eventos de alfombra roja. Yo nunca he sido así, me gusta jugar al fútbol, irme a mi casa y ser una persona normal”, continuó.

“En España el fútbol está muy magnificado, todo lo que hagas en el Real Madrid está magnificado, y eso supone que tienes cámaras a tu alrededor las 24 horas y los siete días de la semana. Cuesta acostumbrarse”, explicó Bale.