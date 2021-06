Con una increíble condición: Koeman seguirá en el Barcelona por una temporada más

El FC Barcelona ha estado muy activo esta semana en el mercado de fichajes del fútbol de Europa.

Ya son tres las contrataciones confirmadas, Emerson Royal, Kun Agüero y Eric García. Ahora, se define el futuro de Ronald Koeman.

Según información de SER Catalunya a través de su programa Qu'e T'hi Jugues, Laporta ha decidido que Ronald Koeman siga al frente del Barcelona la próxima temporada.

Al final, el presidente del Barcelona no encontró un recambio para Koeman en el banquillo, por lo que el holandés cumplirá con su contrato, mismo que finaliza en junio del 2022.

El anuncio de la continuidad de Koeman se hará antes del viernes, según confirma SER Catalunya.

Una condición

La decisión de que Koeman siga en el Barcelona pasa también por una condición que Laporta, presidente del azulgrana, ha decidido imponerle al holandés y tiene que ver con su estilo de juego.



Laporta le impone a Koeman el estilo de juego que debe presentar el Barcelona la próxima temporada.

Según la SER, Laporta obligará a jugar a Koeman con el 4-3-3 como sistema innegociable y quiere que el fútbol sea más ofensivo que este año pese a que el Barcelona ya fue de largo el máximo goleador del fútbol español durante la temporada.

En la presentación de Eric García como nuevo jugador del Barcelona, Laporta dio alguna pista sobre la continuidad de Koeman.

“Aún no puedo responder pero las conversaciones van muy bien. Hay una comunicación muy fluida. Es normal que lo saquéis a la luz pública. No tardaréis mucho en saberlo y creo que este periodo de reflexión era bueno. Con Koeman esto va a mejorar y tanto el equipo como los criterios para que no nos pase lo que pasó la pasada temporada", dijo el presidente culé.