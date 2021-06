Benzema destapa todo: La confesión más íntima sobre Zidane, el fichaje de Mbappé y el guiño a Ancelotti  

Karim Benzema fue el mejor hombre que tuvo el Real Madrid la campaña pasada, a pesar de no levantar ningún título, el "Gato" fue quien más destacó.

Eso hizo que la selección de Francia lo volviera a llamar luego de mucho tiempo para la Eurocopa y convertir al conjunto galo más favorito para llevarse el torneo.



En una extensa entrevista para Diario Marca, Benzema habló de cómo fue regreso a su país y otros temas que tienen que ver con el Real Madrid, tales como Ancelotti, Sergio Ramos y Zidane.



Además, Karim, sin pelos en la lengua, consigue lo que Florentino Pérez no es capaz, hablar del fichaje de Mbappé por el equipo blanco.





ENTREVISTA COMPLETA CON MARCA



Se le ve ahora como el hombre más feliz del planeta...



Seguro, me siento el más feliz del mundo. De todos modos, a mí lo que me hace más feliz es mi familia y el fútbol. Y en Madrid soy muy feliz jugando, y ahora que he vuelto con Francia para jugar la Euro, solo puedo estar orgulloso, feliz y con ganas de empezar la Euro.



Cuando escuchó su nombre en la lista por boca del propio Deschamps, ¿qué imagen o recuerdo se le vino a la cabeza?



Fue muy rápido. Fue una sensación de orgullo y felicidad al mismo tiempo, poco a poco lo he ido asimilando y pensando en muchas cosas.



¿Siente el potencial de esta selección de Francia en cada entrenamiento? ¿Entiende que la den como la favorita?



Es un equipo muy, muy fuerte, en la línea que sea, en la portería, atrás, en el medio, en el ataque... con jugadores en los mejores clubes del mundo. Luego hablar de favorito es más algo que se dice fuera de aquí. Sabemos de la fuerza que tenemos en esta selección, aunque hay que demostrarlo.



¿Cómo fue el primer entrenamiento? ¿Cómo le recibieron?



Fue especial, claro. Pero luego yo me centro en lo que pasa dentro del campo, intento disfrutar con lo que hago como en el Madrid y aportar algo más a mi selección.

Hay un Francia-Alemania, un cruce con su compañero Kroos y además la última vez que se enfrentaron en los cuartos del Mundial de 2014 usted lo vivió en el campo con una derrota, ¿hay algo de ganas de revancha?



No, no hay revancha. Han pasado muchas cosas después y ha pasado mucho tiempo. Hemos ganado la Copa del Mundo, finalistas en la Eurocopa... Sólo quiero disfrutar y ganar el partido. Luego está claro que enfrentarse a Toni va a ser diferente porque estoy acostumbrado a jugar con él, me da muchos balones y aquí va ser el rival.



¿Qué le parece el fichaje de Alaba?



Es muy buen jugador, ha jugado ocho o nueve años con el Bayern, ha ganado muchos títulos y es un gran refuerzo.



¿Cómo fueron sus sensaciones en su regreso en el amistoso ante Gales?



Fue un buen partido. Eran seis años sin jugar con Francia y para mí volver a jugar ha sido la felicidad. He fallado un penalti, era un amistoso, pero voy a seguir trabajando en los entrenamientos. Luego he tenido algunas ocasiones, pero Ward, el portero, estuvo muy bien. Pero me sentí todo el tiempo muy cómodo, cuando estaba más arriba, en el medio campo, organizando, en el área. Y luego ganamos 3-0 y, aunque fuera un amistoso, era importante empezar ganando.



¿Qué selecciones son favoritas?



En el fútbol moderno no creo la verdad en eso de favoritos. Todos los equipos te pueden ganar porque está todo muy igualado. Lo que tenemos que hacer es tener mucha confianza en nosotros mismos y en el campo demostrar que somos los mejores.



Tiene un grupo muy complicado, ya se ve como el grupo de la muerte...



Es cierto que es un grupo complicado, pero no hay grupos fáciles. Lo que cambia es el nombre de las selecciones, pero dentro del campo no cambia tanto. Todos los rivales son complicados. Es verdad que ante Portugal será especial también porque voy a medirme a Cristiano y a Pepe.

¿Será capaz el Madrid de hacer un gran equipo para el año que viene pese a las duras condiciones derivadas del Covid?



Si miramos esta última temporada nos hemos jugado la Liga hasta la última jornada y hemos estado muy cerca de ganarla. Hemos llegado a las semifinales de la Champions, nos ha ganado el Chelsea que luego ha ganado la Champions, hemos tenido 60 lesiones y nunca hemos tenido el equipo al completo, así que ha sido complicado. Ahora bien, si el club estima que hay que reforzarse, pueden hacerlo, pero el objetivo es mejorarse cada año para ganar títulos y podemos hacerlo. Debemos hacerlo.



Ganar la Euro será un sueño especial y más tras esta temporada en blanco con el Madrid...



Claro que es un sueño, sobre todo de llegar a lo más alto, un sueño ha sido ya volver y ahora hay que darlo todo para ganar un título con Francia.



Ancelotti apostó fuerte por usted; ¿qué le parece su regreso?



Es una buena noticia, lo conocemos todos, jugadores, afición. Es un gran entrenador. A mí me gusta su filosofía del juego, cómo ve el fútbol, cómo gestiona el grupo y cómo lleva al equipo. Y quiere ganar todos los títulos.



Zidane también ha sido muy importante en su carrera y se ha ido. ¿Lo esperaba? ¿Qué le parece?



Sí, claro, ha sido una sorpresa para todos, no solo para mí. Pero es cierto, conmigo siempre se ha portado como un hermano mayor. Porque le conozco hace mucho tiempo y me ayudó mucho en el campo y fuera. Fue una decisión difícil para todos. Ahora tenemos otro entrenador y vamos a intentar triunfar otra vez.

¿Qué le parece lo de Ramos, que no esté en la Eurocopa? ¿Ha hablado con él? A lo mejor prefiere que no esté para no tener que enfrentarse a él...



Cuando escuché la lista y no estaba, pensé: Sergio es un amigo, es nuestro capitán y me siento muy decepcionado por él, porque no esté con su selección.



¿Le gustaría jugar con Mbappé? ¿Qué le parece como jugador y fuera del terreno de juego?



Kylian es un jugador joven, con una calidad inmensa y es un buen chico. Sería bienvenido al Real Madrid, claro, ¿pero qué equipo no le ficharía sin dudarlo? Por ahora tiene contrato en el PSG y veremos lo que decide. Hoy nuestra prioridad es ganar la Euro.



¿Le gustaría verse con España en la final de la Eurocopa?



Por qué no. Nuestro objetivo es ir partido a partido y llegar hasta el final. España tiene una gran selección y ojalá lleguen ellos también a la final.



¿Qué le ha dado el Madrid? Siempre dice que es lo más grande que le ha pasado.



Siempre digo que para mí el Madrid es el mejor club del mundo. Los jugadores pueden pasar, pero el Madrid seguirá siendo el Madrid, el mejor club del mundo. Va a estar al nivel más alto. Yo sé que cada año tengo que hacer más y dar más y ojalá ganemos más títulos en este equipo. Siempre estaré agradecido al Madrid porque vino a por mí prácticamente siendo un chaval, con 21 años, y ahora tengo mucha experiencia, he ganado muchos títulos y para mí es un placer estar en este club cada día. Cada Liga, cada Champions que gano, es como un sueño.