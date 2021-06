Bombazo: Mbappé abre la puerta a salir del PSG la próxima temporada ¿Al Real Madrid?

Kylian Mbappé, quien se encuentra concentrado con la selección de Francia en la Eurocopa 2021, sigue lanzando mensajes sobre su futuro profesional.

El crack francés no ha renovado contrato con el PSG, mismo que se termina en junio del 2022, por lo que en enero próximo puede negociar con cualquier equipo.

Hay que recordar que recientemente el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, dijo que por nada del mundo iba a vender a Mbappé, confirmando así que se va a quedar en el equipo la próxima temporada.

Ahora bien, Mbappé abrió la puerta de salida del PSG. En una entrevista a 'France Football', el internacional galo se ha preguntado si el PSG es el mejor lugar para continuar su carrera.

"Tengo que tomar la decisión correcta, lo cual es difícil y darme todas las oportunidades para tomar una decisión buena para mí. Estoy ahora mismo en un sitio que me gusta y en el que me siento bien. ¿Pero es este el mejor sitio en el que estar? Todavía no sé la respuesta", confesó Mbappé.

Con todo, Mbappé descartó una salida abrupta del club parisino: "Sé que un proyecto conmigo o sin mí es diferente para el PSG. Pero ellos entienden mis peticiones porque saben que no voy a hacer un movimiento a modo de traición. Ser un gran jugador es también hacer las cosas de forma limpia tanto dentro como fuera del campo".

BENZEMA LO QUIERE EN MADRID

"Que venga al Real Madrid sería lo ideal": Karim Benzema "desea" que su compañero de la selección francesa Kylian Mbappé se le una "rápidamente" en el equipo español "si tiene ganas de dejar el París Saint-Germain", dijo el atacante a la AFP en una entrevista.



Mbappé podría jugar en el Real Madrid la próxima temporada.

Preguntado sobre Mbappé, Benzema dijo que se trata de un jugador "ágil, rápido, eficaz" y que "sabe hacerlo todo".

Para que ambos jueguen juntos además de en la selección francesa en clubes, Benzema debería fichar por el PSG o Mbappé, que acaba contrato con el equipo de París en 2022, debe firmar por el Real Madrid. "Que él venga al Real Madrid sería lo ideal", respondió Benzema con una sonrisa.

"Todos los grandes jugadores quieren venir algún día al Real Madrid, así que le deseo que lo haga rápidamente, si es que tiene ganar de dejar el PSG, que también es un buen equipo", apuntó el delantero de 33 años.