¿Volver al Real Madrid? James Rodríguez responde a la posibilidad y revela hasta cuándo jugará al fútbol  

James Rodríguez se encuentra en Medellín tras no ser convocado por Reinaldo Rueda para la Copa América 2021 que se disputa en Brasil.



El colombiano atacó al entrenador por no llamarlo y también respondió a la posibilidad de regresar al Real Madrid.





La llegada de Carlo Ancelotti al banquillo le abrió la posibilidad y el colombiano quiso dejar todo claro con respecto al tema en una charla que tuvo con Camilo Zúñiga y Teo Gutiérrez.



"Yo creo que no (volveré). Estamos viendo, si que me quedo un año más (en Everton) ahí estaré bien", dijo James Rodríguez.



Aunque aseguró que se siente lejos de Valdebebas, no se negaría a la posibilidad, además, tiene claro donde terminará su carrera como futbolista y cuándo.

"Creería que en Estados Unidos o donde esté cómodo. Yo no quiero jugar hasta muy mayor; a los 34-35 parar. Tengo hijos, quiero disfrutar de ellos, estar con ellos.", reveló.