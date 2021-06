Sorpresa en LaLiga: ''Si yo pudiera, ficharía a Sergio Ramos para el Barcelona, no lo dudaría''

Samuel Eto'o, exdelantero del Barcelona y embajador del Mundial de Catar 2022, ha concedido una entrevista para el diario AS en la que ha comentado algunos temas de actualidad del mundo del fútbol, como el adiós de Sergio Ramos, el futuro de Leo Messi o la difícil situación de España en la Eurocopa.

Ramos habla de su sorprevisa salida del Real Madrid

El camerunés se ha 'mojado' acerca del futuro de Ramos. "Si yo pudiese ficharlo para el Barça, no dudaría. Personalmente, soy aficionado del PSG, así que ojalá podamos traerlo a París. Nos ayudaría a conseguir la Champions que tanto nos está costando''.

Otra de las incógnitas del mercado de fichajes es el futuro de Messi, cuya vinculación con el Barcelona finaliza el próximo 30 de junio. ''Se que Messi ama al Barcelona, que no tiene problemas y que no es cuestión de dinero. Lo único es el proyecto, que tiene que ser fiable y sé que Joan (Laporta) lo está haciendo. Tiene que disfrutar el tiempo que le queda, el fútbol se lo debe, no solo el Barça. Él siempre nos da, tiene que disfrutar y ganar títulos. Messi es Dios y cuando tienes un Dios solo lo tienes que admirar''.

Con dos jornadas ya disputadas, Eto'o también ha querido opinar sobre las aspiraciones de España en la Eurocopa. ''Yo veía a España de favorita y la sigo viendo, me encanta su idea de fútbol. Pero es que tenemos que ganar. Está costando, pero creo en estos chicos y en Luis Enrique''.

La racción de los periodistas tras el adiós de Ramos

Por último, el exjugador hablado sobre la figura de uno de sus entrenadores, Pep Guardiola. ''Pep está marcando una época en el fútbol, con su manera de verlo, que a todos nos encanta. Ganar títulos o no depende también del factor suerte. A mí lo que me gusta es que impone sus ideas y, si algún día entreno, es lo que me gustaría hacer: imponer mis ideas y que los otros se tengan que adaptar''.