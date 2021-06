Sergio Ramos rompe el protocolo y habla de su contrato y salida del Real Madrid: "Nunca me he querido ir"

Con lágrimas en los ojos, Sergio Ramos se despidió este jueves del Real Madrid, el equipo donde atesoró un palmarés de leyenda y de donde se marcha tras caducar una oferta por un año adicional que él había aceptado a regañadientes.



"Nunca me he querido ir del Real Madrid; me hubiera gustado quedarme aquí muchos años más porque el Madrid es mi casa", dijo el jugador de 35 años en rueda de prensa tras recibir el homenaje del presidente del club, Florentino Pérez.



El ex capitán Ramos compareció ante la prensa para dar su versión de por qué no hubo acuerdo para continuar en el Real Madrid, donde a lo largo de 16 temporadas atesoró 22 títulos, entre ellos cuatro ligas de campeones, cinco ligas españolas y cuatro mundiales de clubes.

- La realidad de su salida del Madrid -



Según dijo el jugador español, el club merengue le propuso prolongar por un año y con una bajada de sueldo, del 10% según el diario deportivo Marca.



Una oferta que no le gustaba, no tanto por las condiciones económicas -"el dinero nunca fue un problema", afirmó este jueves- sino porque él quería dos años más.



Finalmente aceptó la propuesta que había encima de la mesa, pero para su sorpresa, dijo, se encontró con que la oferta había caducado. Esto se le notificó la semana pasada a través de su hermano y representante, René Ramos.



"A mí nunca se me comunica que la oferta tiene fecha de caducidad", aseveró el futbolista, quien se dijo sorprendido, ya que había dado su respuesta antes de la expiración de su actual contrato, el 30 de junio próximo. "Desconozco los motivos por los que la oferta Sergio Ramos tiene caducidad", insistió.



Pese a ello, no quiso criticar a Florentino Pérez, asegurando que con él ha tenido "una relación de padre e hijo, deportivamente", y que no guarda "ningún tipo de rencor".





El defensa no reveló a dónde se irá, aunque de momento descartó dos opciones: El Barça, con "un no rotundo", y el Sevilla FC, de donde llegó al Real Madrid en el verano de 2005 por 27 millones de euros.



El Sevilla es "el club de mi corazón", pero "a día de hoy no contemplo esa opción", porque éste "es un momento diferente, para ellos como para mí", expuso.