Filtran audios de Florentino Pérez y se destapa: "Raúl y Casillas son las dos grandes estafas del Real Madrid"

Unos audios de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, han sido filtrados por "El Confidencial", son del 2006 y en ellos crítica y desprestigia a dos grandes leyendas del club blanco: Iker Casillas y Raúl Gónzales.



Este segundo es el entrenador del filial merengue y el ex portero, vicepresidente ejecutivo de la Fundación del club. Estas fueron las palabras del mandatario.

"Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto... Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", fueron las palabras que dijo Florentino.



En el mismo audio, Pérez ataca a los jugadores en general y aseguraba que son personas en las que no puede poner su plena confianza.





"Los jugadores son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada y el que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible".



La información de "El Confidencial" añade que el presidente blanco fue muy duro con Raúl: "se ensaña especialmente con el exdelantero, segundo máximo goleador histórico del club y el futbolista que más veces ha vestido la camiseta blanca. Le acusa de 'destrozar' al Madrid y le culpa de ser una de las razones por las que dimitió de la presidencia en 2006".

Florentino se refirió en esos audios a otras leyendas del club. De Ronaldo Nazario aseguró que es "un jeta", mientras que de Zidane dijo que "es un magnífico tío" igual que Beckham.