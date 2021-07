Expulsiones con tiempo, cambios ilimitados y 30 minutos: Las cinco nuevas reglas para el fútbol "del futuro" que FIFA ya probó  

El fútbol sigue creciendo y han llegado nuevas modificaciones para alcanzar una mejor versión. FIFA está probando cinco nuevas reglas para "el futuro".

Esas pruebas se están haciendo en el Future of Football Cup, certamen amistoso sub-19 en el que las normas ya entraron en vigencia.



En primer lugar, se modifica el tiempo de juego. La propuesta es de dos tiempos de 30 minutos, pero con la particularidad de que cada vez que el encuentro se detiene el reloj también.



De esta forma se evita la perdida de tiempo por parte de los jugadores en una reanudación o fingiendo alguna lesión como suele suceder en la actualidad.





Otro de los cambios es las sustituciones ilimitadas. Esta viene de la mano con la primera ya que la salida de un jugador del terreno de juego no consumiría minutos de partido.

Los laterales ya no se ejecutarían con la mano, se harían con el pie. Con esta nace la cuarta norma, que propone que en los saques de banda como en los córners, el futbolista pueda reanudar el juego sin necesidad de jugar con otro compañero, es decir, tendrá la posibilidad de salir en conducción luego de apoyar la pelota.



La última norma tiene que ver con las tarjetas. Quien reciba una amarilla deberá abandonar el campo durante cinco minutos. No obstante, se mantiene la pena de expulsión definitiva en caso de una tarjeta roja.



LAS CINCO NUEVAS REGLAS



1. Dos tiempos de 30 minutos

2. Cambios ilimitados

3.Saques de banda con el pie

4. Si te sacan amarilla debes salir por cinco minutos

5. En las jugadas de falta o tiro de esquina no es imprescindible el pase

Estas reglas están siendo puestas a prueba por FIFA en el Future of Football Cup donde participan equipos como PSV, AZ, RB Leipzig y Club Brugge.