¡Lo volvió a hacer! así fue el gol de Ronaldinho en el juego de leyendas entre Barcelona y Madrid

Ronaldinho fue un jugador que siempre le provocó pesadillas al Real Madrid, hoy en un juego de leyendas, el "10" le volvió a traer malos recuerdos a los merengues.

PSG fue quien más pagó con 60 millones: los 15 fichajes más caros del mercado que ya fueron confirmados



Saviola, delantero culé entró al área y fue derribado por Núñez al minuto 28 y el árbitro del encuentro amistoso no dudó en pitar la falta.



Ronaldinho se paró frente a la pelota y no falló, cruzó al guardameta Jordi Codina, que por más que se estiró por llegar no alcanzó el número cinco.





Dinho encantó con su fútbol en el partido de exhibición. Este fue el 11 que presentó el FC Barcelona: Angoy; Juan Carlos Déhu Soler; Goiko, Mendieta, Deco, Óscar Arpón;Rivaldo, Saviola y Ronaldinho.

De ser un recinto emblemático a esto: las terribles condiciones del estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz, México

POSTAZO DE DINHO