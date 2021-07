Sergio Ramos y su primera mala noticia en el PSG tras su galáctico fichaje

El defensor español Sergio Ramos, uno de los fichajes estrella del París SG para la nueva temporada, no jugará el Trofeo de los Campeones (la Supercopa de Francia) el domingo a causa de una lesión en un gemelo, anunció su club este martes.

El central andaluz está "en fase de recuperación progresiva después de una lesión en el sóleo del gemelo izquierdo en el que sufrió una contractura en el entrenamiento el pasado fin de semana", y su "regreso al entrenamiento está previsto para la próxima semana", explicó el club de la capital francesa en un comunicado.



El PSG, campeón de la Copa de Francia, se medirá al campeón de la Ligue 1, el Lille, el domingo en el tradicional Trofeo de los Campeones, en Tel-Aviv (Israel).



El antiguo capitán del Real Madrid llegó el 8 de julio al PSG, luego de haber terminado su contrato en España. Con 35 años, el cuádruple campeón de la Champions firmó por dos temporadas.



Por el mismo motivo tampoco está convocado para el amistoso de este martes contra el Sevilla FC, al igual que Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti o Ángel Di María, quienes están aún de vacaciones o acaban de regresar a los entrenamientos.





Ramos vivió una última temporada en el club blanco lastrada por los problemas físicos, perdiéndose no menos de 30 partidos con su equipo y acumulando cerca de 150 días de baja.



Ramos sólo disputó dos partidos de Liga en 2021 por una lesión en el menisco en enero, tras la que sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda una vez regresó a la competición a mediados de marzo.



El andaluz no volvió a jugar hasta final de temporada y no fue convocado para la Eurocopa-2020. Sergio Ramos, que ostenta el récord de partidos con la 'Roja' (180), se perdió así su primera competición internacional desde 2005.



El defensor podría perderse asimismo la primera jornada de la Ligue 1, con el desplazamiento del PSG a la cancha del recién ascendido Troyes el sábado 7 de agosto. Así podría debutar una semana después en el Parque de los Príncipes ante el Estrasburgo.