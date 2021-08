Messi rompe el silencio y entre lágrimas contó la verdad sobre su salida del Barcelona: "No sé el club, pero yo hice todo lo posible para quedarme"   

Lionel Messi habló por última vez como jugador del FC Barcelona, se despidió de la afición con un emotivo discurso y lamentó no decir adiós a ellos en el Camp Nou por la pandemia.

El argentino también recordó el tema del burofax y aseguró que hizo todo para quedarse en el conjunto culé, pero al final se rompió el acuerdo que tenían con el equipo.



DISCURSO COMPLETO DE LIONEL MESSI



"Buenos días. No sé si podré hablar. Estos últimos días estuve pensando, dando vueltas a ver qué podía decir. estaba bloqueado, lo estoy ahora todavía. Esto es muy difícil para mí después de toda una vida. No estaba preparado. El año pasado cuando se armó el lío del burofax lo estaba, sabía lo que tenía que decir. Pero este año no. Estábamos convencidos de que íbamos a seguir aquí, en casa, era lo que más queríamos. Siempre sobrepusimos nuestro bienestar, estar en nuestra casa. Y disfrutando de esta vida en Barcelona, que es maravillosa.





Hoy me toca despedirme. Llegué siendo muy chiquito con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con tres catalanes-argentinos, no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice aquí. Seguro que vamos a volver. Agradecer todo lo vivido. Al club, la que estuvo al lado nuestro y la que no vemos. Siempre intenté manejarme con humildad, respeto y así lo hice con todo el mundo de esta casa. Espero que eso sea lo que quede de mí, aparte de la suerte que tuve de vivir en lo deportivo. Pasé cosas hermosas. También malas, pero me han hecho crecer y hacerme lo que soy hoy. Di todo por este club, por esta camiseta, desde el primer día al último. Me voy más que conforme. Agradecer el cariño de la gente de siempre. Me hubiese gustado despedirme de otra manera, nunca imaginé me despedida. No era así. Hubiera querido hacerlo con gente en el campo, poder escuchar un último cariño del público. Los extrañé mucho en este tiempo de pandemia. El poder tenerlos cerca, el aliento, el festejar, escuchar una ovación. Me retiro de este club sin verlo.



Las cosas se han dado así. Pero quiero agradecer el cariño de todos estos años. Hemos pasado muy buenos momentos, también malos, pero el cariño siempre fue el mismo. Sentí el reconocimiento, el amor, ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club. Aportar en algo para seguir dando lo mejor, que siga siendo el mejor del mundo. Seguro que me olvido de muchísimas cosas. Es lo que puedo decir, no estoy en condiciones. Gracias a todos".

Messi responde a todas las preguntas



Luego de su discurso, Messi fue ovacionado por sus palabras y comenzó la ronda de preguntas, aquí el argentino respondió a todo.



Su mejor momento en Barcelona



"Muy difícil quedarme con un momento. Son muchos años, muchas cosas vividas. Buenas, malas. Es complicado, pero quizás el momento en el que me tocó debutar, el comienzo de todo. Hacer mi sueño realidad. Lo que vino después fue maravilloso".



Había acuerdo ¿qué pasó?



"Creo que ya lo dijo Laporta. Estaba todo arreglado, pero por el tema de La Liga no se pudo hacer. No hay más que eso. Teníamos todo acordado y no se pudo hacer".



Hizo todo por quedarse



"No sé, tengo claro que yo sí hice todo lo posible. Laporta dijo que no se pudo por un tema de Liga. Escuché muchas cosas que se dijeron sobre mí. Hice todo lo posible para quedarme, era lo que quería. Este año sí y no se pudo".





¿Qué le sabe peor?



"Como dije al principio me pasan muchas cosas por la cabeza y al mismo tiempo estoy un poco bloqueado. No caigo en la realidad de dejar este lugar, este club. Cambiar mi vida por completo. Hace 16 años que estoy en el primer equipo y para mí siempre era lo mismo. Ahora es empezar de cero, cambiar. Un cambio duro, sobre todo para mi familia porque sé lo que sienten ellos en esta ciudad. Sé que nos vamos a adaptar y estar bien. Es un cambio difícil, pero hay que aceptarlo y arrancar otra vez".



¿Va a jugar en el PSG?



"Bueno es una posibilidad la del PSG. A estas horas no tengo nada arreglado con nadie. Varios clubes se han interesado y todavía no hay nada cerrado. Estamos hablando, obvio".



Con que se queda de su etapa del Barcelona



"Crecí con los valores de este club. Siempre intenté manejarme con humildad y respeto. Espero que se me reconozca por eso, aparte de por lo del campo. Que cada uno me recuerde como quiera. Estoy agradecido por la carrera que tuve. Las derrotas me hicieron aprender y crecer. Fueron más las alegrías que las derrotas. Los festejos de títulos con la gente, con la familia. Gracias a Dios tengo muchas para recordar".



El momento más complicado



"Ha habido momentos duros, difíciles. Hasta ahora tenía posibilidades de revancha. Ahora no, esto termina. Esto es otra historia".



Y agregó: "Siento tristeza por irme de este club, el que amo. En un momento que no esperaba porque nunca mentí, siempre fui de frente diciendo la verdad. El año pasado quería irme, este no. Por eso la tristeza".



¿Se despidió en la Copa?



"La realidad es que cuando pasaron las elecciones, fui a comer con Laporta y hablamos, cenamos, y después de esa comida estaba convencido de que seguía, de que no habría problemas para seguir. De hecho, mi contrato nunca fue un problema. Después pasó lo que pasó. Se habló mucho, pero nosotros ya sabíamos lo que estaba decidido".

¿Se dieron falsas esperanzas?



"No. Todos teníamos claro que yo iba a llegar. Tanto era así que teníamos todo arreglado. Creo que siempre le fuimos sinceros a la gente, al menos por mi parte. No se dio por lo que ya se dijo. De mi parte, nunca engañé a la gente".



¿Qué pasó con Javier Tebas?



"No sé bien el entramado. Sólo sé que no se pudo por LaLiga, por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más. Nunca le dije nada a Tebas. Me lo habré cruzado dos veces y tuvimos un saludo cordial. No tengo nada que decirle porque no tengo ningún problema con él".



La noticia de su salida



"Fue un baldazo de agua fría. Seguimos asimilándolo. Cuando vuelva a casa, seguro que es peor todavía. Estaré arropado de mis seres queridos y, lo más importante, seguiré jugando al fútbol y seguro que cuando empiece, se me pasará un poco".



Recordó a Dani Alves



"La gente del Barça me conoce y sabe que soy un ganador y quiere seguir compitiendo. Quiero terminar mi último año compitiendo por títulos. Felicito a Dani Alves, que ganó la medalla olímpica y le aviso que voy a pelear para alcanzarle y superarle. Esa es mi mentalidad. Tengo que buscar mi camino para seguir compitiendo y ganando".





¿Cuántos años le quedan?



"A ver cuánto aguanto a nivel físico. No tuve lesiones graves. Estaré hasta que me dé. Sé que esto termina. Mis excompañeros me dicen que es duro y no tener esa rutina es duro".



¿Por qué tanta precipitación?



"Porque el club tiene una deuda muy grande, no quiere endeudarse más. No se puede hacer y LaLiga no se lo permite. ¿Para qué estirarlo más si es imposible? Tengo que pensar en mi carrera también".



¿Y la Champions?



"Me queda la espinita de haber ganado otra Champions más. La semifinal del Liverpool, la semifinal del Chelsea con Pep. Tuvimos una generación en la que pudimos conseguir alguna otra Champions. Por otro lado, me tocó ganar otras cosas. No me arrepiento de nada".