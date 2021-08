Messi se destapó: su posible fichaje por el PSG y explicó el contexto la foto en Ibiza con Neymar y compañía  

Lionel Messi dio su discurso de despedida, el argentino pisó por última vez la que fue casa y no se pudo contener las lágrimas.

Messi rompe el silencio y entre lágrimas contó la verdad sobre su salida del Barcelona



El argentino, ya en la ronda de preguntas, fue consultado sobre la foto con los jugadores del PSG en Ibiza y la posibilidad de ir a jugar con ellos la próxima temporada.



Sobre el fichaje por el conjunto francés aseguró: ""El PSG es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado, tuve muchas llamadas. Hay varios clubes interesados. No tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando".





Messi quiso dejar claro el contexto de la foto en sus vacaciones en Ibiza con Neymar y los demás jugadores del París. El argentino fue claro.



"Es una boludez. Nos juntamos el día antes de venirme. Arreglamos para ir a casa de Ney un asado. La foto es del momento. Había bromas en aquel momento, me decían que me viniera al PSG. No hay nada raro. Es una casualidad, una foto de amigos", afirmó.

Messi acepta el reto que una vez le propuso Cristiano Ronaldo luego de salir de Barcelona



Messi se despidió del FC Barcelona asegurando que hizo todo lo posible por quedarse, pero que la deuda del club era muy grande. Ahora buscará seguir ganando títulos en otro lado.