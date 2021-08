Di Maria se suelta tras la llegada de Messi al PSG: la verdad sobre la polémica foto, dónde jugará Mbappé y su relación con Maradona

Ángel Di María charló con ESPN F360 y contó que después de ganar la Copa América con Argentina gracias a un gol suyo, se le cumplió otro de sus sueños: jugar al lado de Messi. El 'Fideo' confiesa que nunca se esperó el fichaje del '10' por el PSG porque ya le había comunicado a su familia que se quedaría en Barcelona. Además se pronuncia sobre lo que sucederá con Mbappé y la polémica foto de Leo con los jugadores del equipo parisino.

''Más que feliz. Se me cumplieron todos los sueños en un mes: ganar la Copa y jugar con Leo en el mismo equipo. Es algo en lo que todavía no caigo. Hoy fue el primer entrenamiento y poder compartir vestuario con él es algo único para mí''.

Consagrarse en la Copa América

''Hasta el día de hoy sigo mirando los videos del gol, sigo mirando todo lo que pasan de la Selección. Es algo que deseé muchísimo después de muchas lesiones, finales perdidas y fui a esta Copa América sabiendo que podía ser suplente. Como le dije a Scaloni el día que llegué, iba a pelear el puesto. Cada vez que entraba sabía que tenía que hacer lo mejor y además sentía que le daba energía al equipo en salir para adelante''.

La verdad sobre la polémica foto de Messi con jugadores del PSG

''Leo lo dejó claro en la conferencia, hasta le erró en una. Verratti llegó mas tarde, pero la idea era juntarnos solo los argentinos con él. Ney también cayó de manera inesperada a Ibiza y quedamos de vernos todos juntos, nada arreglado. Lo jodíamos con que viniera y él nos decía que se quedaba en el Barcelona, que ya se lo había comunicado a los nenes. Después de la nada pasó lo que pasó en Barcelona y se vino para el PSG''.

¿Dónde jugará Mbappé?

''Yo creo que se queda. Es obvio que es un jugador que lo quieren todos los grandes equipos, pero creo que con el plantel que tiene el PSG ahora no tiene que irse a ningún lado. Mejor equipo que acá no va a conseguir''.

La afición en Francia

''El estadio siempre está a un 80-90%. Ahora con Leo va a estar al 100 y cuando salimos de visitante están siempre llenas las canchas para ver a Kylian y a Ney. Es algo único para la liga, para el club y, como dijeron varios, es algo muy bueno para el país''.

Obligados a ganar la Champions League

''La presión es mucho mayor ahora a la que teníamos antes. Con la llegada de Leo, la Champions es lo principal y más que antes. El entrenador tiene que armar el equipo y no es fácil con tantas estrellas. Hay que ir paso a paso''.

Su vida en París

''Espectacular. Sinceramente tenés todo para hacer, para la familia, para los nenes. Es algo increíble, tenés todo y no te hace falta nada. El poder salir a caminar tranquilo, pasear por los parques para ir con la familia adonde voy a tomar mate. Eso me hace feliz, que mi familia esté conforme. El parisino es muy respetuoso, es una ciudad con muchísimas celebridades''.

El rol de Icardi en el PSG

''Creo que Mauro estuvo haciendo las cosas muy bien para estar en la Selección. Después cae en el técnico el llevar a un jugador o a otro. Acá en París se ha enganchado muy bien, es un chico muy bueno que nunca ha tenido problemas con nosotros. Después son circunstancias en las que el entrenador debe decidir a quién llevar. Esta vez le toco a Lautaro y al Kun, capaz la próxima le toca a él''.

¿Argentina puede ser candidata para Qatar 2022?

''Estamos más que capacitados para enfrentar a cualquier Selección. Siempre dimos batalla y en circunstancias que no eran tan favorables como ahora. Hay hambre entre la nueva camada, un cuerpo técnico que te da confianza, son detalles que te dan fe y tranquilamente podemos darle pelea a cualquier equipo que se pare adelante''.

Su relación con Diego Maradona

''Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Cuando me echaron con Bolivia y me dieron seis fechas me dijo que apenas termine la suspensión me llamaba. Cuando concentraba solo venía a mi habitación a la 1:00 AM a charlar, a contar anécdotas. Diego me dio todo cuando estuvo y solo tengo cosas lindas de él. Fue algo único para mí y lo disfruté al máximo, siempre estaré agradecido''.