Julian Nagelsmann, joven técnico del Bayern Múnich, carga contra el PSG por el fichaje de Messi

La llegada de Messi a París está en boca de todos. El nuevo entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, habló en rueda de prensa previo al arranque de la Bundesliga, donde su equipo se medirá hoy ante el Borussia Mönchengladbach y en la misma no dudó en cargar contra la gestión del PSG.

Así se enteró Messi que no volvería a jugar con Barcelona

El joven estratega, que llegó esta temporada al banquillo del cuadro alemán en reemplazo de Hans-Dieter Flick, lamentó que algunos clubes tengan tanta facilidad para concretar fichajes de alto calibre como el del argentino.

''No soy un experto que conozca los entresijos de estas cosas. Sé lo mismo que cualquier periodista y también me tengo que frotar los ojos de asombro al ver algunas cosas. En referencia a algún fichaje que he visto recientemente, no son solo los números de los que se habla, ya que hay que sumar otras cantidades que no se publican y suponen mucho más dinero'', explicó el DT.

''No es fácil de financiar y no entiendo que haya alguien que pueda permitírselo. Algunos clubes encuentran más facilidades que otros'', añadió Nagelsman de 34 años.

Nagelsmann rechazó una oferta para dirigir al Real Madrid

Cabe recordar que el Bayern únicamente hizo un desembolso económico para esta campaña en un jugador, ya que pagaron más de 40 millones por el central Upamecano.

El conjunto bávaro se ha puesto límites para fichar. Tras la incorporación del defensor frances, no quieren gastar más y se plantean incluso operaciones a bajo coste, como la incorporación de Amine Adli del Toulouse por unos 10 'kilos'.