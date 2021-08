''Jugué con Cristiano, Ibrahimovic, Neymar, Rooney, Bale, Mbappé, pero Messi es de otro mundo''

Todo el PSG disfruta de la llegada de Leo Messi. Y uno de los que se pronunció en las últimas horas fue Ángel Di María, quin le dio un tremendo elogio a su amigo y compañero de selección.

La drástica decisión que tomó Antonela con el Barcelona

Y es que el 'Fideo' no dudó en poner por encima a Leo pese a que él ha jugado prácticamente con todos los mejores futbolistas de la actualidad. Di María compartió vestuario con el mismo Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic y Rooney, pero asegura que el rosarino es mucho mejor.

''El enano es de otro mundo. Piensa antes que el otro. No es de acá, le tiras una piedra y la para, la controla. Te pasa como si nada, piensa todo antes. Nunca vi nada igual'', comenzó diciendo el zurdo en un diálogo con TyC Sports.

En esa misma línea, profundizó: ''Jugué con Cristiano, Mbappé, Neymar, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Bale, Benzema y sinceramente nunca vi nada igual. Lo veía en la Selección y en estos dos días te das cuenta que es otra cosa. No sé cómo lo hace todo''.

Y añadió: ''Leo es un chico que no sé... sinceramente no sé cómo hace lo que hace con la pelota. Es algo único, siempre digo que no es de acá, que es de otro planeta''.

Por último, Di María habló el encuentro en Ibiza y que rápidamente se volvió viral en las redes. El jugador asegura que Messi les había confesado que se quedaría en Barcelona, pero al final su renovación no se pudo concretar.

''Cuando nos juntamos en Ibiza estaba todo cerrado con el Barcelona. Nos lo contó esa noche. El jueves iba a volver para firmar con el Barcelona y luego me dijo que se pudrió todo y que se iba del club, que iba a intentar ir al PSG. Él todavía no sabe qué pasó'', cerró.