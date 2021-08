La primera convocatoria de Ancelotti con el Real Madrid para la Liga Española: tres sorpresas

Real Madrid, actual subcampeón de la competición, arranca su aventura en la Liga Española este sábado ante el Alavés de visitante.

El equipo blanco que esta temporada va a ser dirigido por Carlo Ancelotti, dio a conocer su primera convocatoria para el encuentro.





Dentro del llamado hay dos tres sorpresas, una es la de Martin Odegaard y Dani Carvajal, el primero no fue inscrito en la competición y todo indica a que saldrá del Real Madrid.



Por su parte, Carvajal no está al 100% y el DT italiano prefiere no arriesgarlo en el inicio de la Liga Española temporada 2021/22.

Benzema regresa y estará listo para disputar el duelo contra Alavés si Ancelotti lo desea.



CONVOCATORIA:



Porteros: Courtois, Lunin y Fuidias.



Defensas: Militao, Alaba, Nacho, Odriozola y Miguel Gutiérrez.



Centrocampistas: Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez Isco y Blanco.



Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Bale, Vini Jr. y Rodrygo.