Tras el aviso de Leonardo: ¿Cuánto pide PSG al Real Madrid para cerrar el traspaso de Mbappé?

El PSG se pronunció hoy de manera oficial sobre el interés del Real Madrid en fichar a Kylian Mbappé, noticia que es oficial.

Leonardo, director deportivo del París Saint Germain, anunció que la oferta de 160 millones de euros del Madrid ha sido rechazada.

Ver: Hermano del dueño del PSG pide a un crack del Madrid en la operación Mbappé

"No es la cantidad que consideramos, está muy lejos de lo que pensamos, y no vamos a vender a un jugador por menos de lo que hemos pagado con 18 años. Tenemos que dar una cantidad pendiente al Mónaco y la oferta no la consideramos suficiente", dijo Leonardo.

La pregunta a responder ahora es: ¿Cuánto dinero quiere el PSG para dejar ir a Mbappé al Real Madrid?

Tras el aviso de Leonardo, queda claro que el PSG quiere más de 200 millones de euros por el atacante francés.

El PSG pagó 180 millones de euros más bonus al Mónaco en 2017 por el fichaje de Mbappé, mismo club al que tendría que darle 35 millones si traspasa a su estrella al club español.



El PSG está dispuesto a dejar ir a Mbappé si llega una mejor oferta del Real Madrid.

Esto hace pensar que con casi toda seguridad el PSG podría obligar al Real Madrid a llegar al listón de los 200 millones. Exactamente serían 215 millones de euros si el PSG quiere recuperar toda la inversión hecha por Mbappé.

Además: Las declaraciones de Mbappé sobre que la Liga de Francia no es la mejor del mundo

Hay que recordar que el fichaje más caro de la historia es el que hizo el PSG con Neymar, tras pagar 222 millones de euros al Barcelona. No es una locura pensar que el club parisino pida una cifra similar a Florentino Pérez por Kylian.

¿TIENE DINERO EL MADRID?

El Real Madrid no ha realizado fichajes importantes en las últimas temporadas. Hazard fue su última gran inversión, por lo que se puede confirmar que el club tiene dinero de dónde sacar.

Sólo en ventas en los dos últimos años el Madrid ha ingresado 200 millones de euros. El tema es hasta dónde están dispuestos a llegar por un jugador que el próximo año saldría gratis.