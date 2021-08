Massimiliano Allegri confirma la decisión de Cristiano Ronaldo de irse de la Juventus

Cristiano Ronaldo, cuya salida al Manchester City se da por hecha, ha informado a la Juventus que "ya no tiene intención de jugar" con el club 'bianconero', anunció este viernes el entrenador turinés Massimiliano Allegri.

VER MÁS: El Manchester City y CR7 ya tendrían acuerdo cerrado



"Hay que agradecer a Ronaldo por lo que ha hecho, incluso como ejemplo para los jóvenes. Pero hay que avanzar", destacó el técnico en una conferencia de prensa. La estrella portuguesa no será convocada para el partido contra el Empoli el sábado.



Cristiano Ronaldo, de 36 años, llegó en 2018 a la capital piamontesa procedente del Real Madrid y todavía tiene un año más de contrato con la Juventus. En palabras textuales de CR7 a Allegri: "Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana".



En una reunión celebrada el jueves en Turín con su agente, Jorge Mendes, el club bianconero habría aceptado la idea de una salida del astro portugués, pero con la condición de recibir una cantidad del Manchester City por el traspaso, según varios medios.





Sin embargo, la Juve todavía no ha recibido ninguna oferta formal, y espera una cantidad entre los 25 y 30 millones de euros -entre 30 y 35 millones de dólares-.



"Las cosas cambian, así es la vida. La Juventus sigue y eso es lo más importante. Cristiano hizo su aporte, y ahora se va y la vida continúa", explicó el entrenador.



El viernes por la mañana, el quíntuple Balón de Oro, máximo goleador de la Serie A la temporada pasada (29 dianas), no participó en el entrenamiento, pasando rápidamente por el centro deportivo del club.