¿Quiere a Mbappé? Koeman se destapa tras los bombazos del mercado: "Es absurdo pagar tanto dinero"

Aunque el FC Barcelona experimenta importantes problemas económicos, su entrenador Ronald Koeman confió este sábado en rueda de prensa que él también quiere "tener a (Kylian) Mbappé en mi equipo", considerando al francés como uno de los "mejores jugadores del mundo".



"Si el Real Madrid tiene el dinero, que lo fiche. No me preocupa. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo también quiero tener a Mbappé en mi equipo. Cada uno intenta mejorar su plantilla, y si mejoras tu plantilla con este jugador, pues perfecto", dijo el entrenador neerlandés en la conferencia de prensa de este sábado previa al duelo contra el Getafe del domingo en el Camp Nou.





No obstante, Koeman puso mala cara ante las cantidades mencionadas en la prensa: "Es absurdo, estas cifras. Para mí es una locura pagar tanto dinero por un jugador hoy en día, visto cómo está el mundo".



"Es algo frustrante, lo entiendo, pero hay que ser realistas. El club no puede competir económicamente con clubes como París (Saint-Germain), (Manchester) City, (Manchester) United. Lo sabemos. Hoy en día es así, hay que aceptarlo y trabajar para cambiar cosas y mejorar. Pero va a durar tiempo, no es cosa de hoy o mañana", explicó el técnico del Barça.





"No se puede exigir lo que ha existido en otros tiempos en este club. Estamos trabajando, empezando a crear cosas, jugando con futbolistas jóvenes que necesitan tiempo para dar lo mejor. Pedri no será lo mismo con 17 años que con 24", predijo Koeman.



El holandés se niega sin embargo a hablar de temporada de transición: "Yo no soy partidario de pensar en no ganar cosas. Estamos en un club donde hay que demostrar siempre una mentalidad ganadora. Pero hay que ser realista: es un momento del club donde no podemos luchar para conseguir a los mejores del mundo, como están intentando los otros equipos grandes".