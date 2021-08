Firmó con la Juventus por Cristiano Ronaldo y ahora se queda solo: ''No me dijo nada sobre su futuro''

Se le vinculó con el Tottenham y con Liverpool, hasta se llegó a decir que tenía todo acordado con el Milan, pero la realidad es que Kaio Jorge terminó firmando con la Juventus porque le daba un mejor contrato que el resto y por la presencia de su ídolo, Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, al delantero brasileño, surgido del Santos, le salió todo mal. En su presentación con el equipo italiano, hace tan solo tres días, confesó: ''En estos primeros días Cristiano me ayudó, es una persona fantástica. Aprenderé mucho de él, dentro y fuera del campo. Siempre es el primero en llegar a entrenar y estoy muy feliz por estar a su lado. Es mi ídolo y una fuente de inspiración''.

En esa misma línea, Kaio Jorge agregó: '''No me dijo nada sobre su futuro, no sabemos si se quedará o no, pero yo espero que se quede. Estoy concentrado en lo que haré en la Juventus, espero que sea con Cristiano y durante mucho tiempo''.

No obstante, CR7 tuvo una salida más que abrupta y firmó con el Manchester United. Horas antes, el luso fue al predio de la Juve, donde se despidió de sus compañeros y sobretodo de Kaio Jorge, que se llevó una camiseta firmada por Ronaldo.

''Fueron unos días de convivencia y trabajo, pero fueron días en los que aprendí mucho. Gracias por cada consejo y conversación. Buena suerte en este nuevo viaje'', escribió el brasileño en sus redes sociales.

Para el joven futbolista es un golpe duro porque su sueño era jugar con su ídolo, pero Ronaldo le dio un rumbo impensado a su carrera y, tras 12 años, volvió a Old Trafford.