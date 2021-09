La sorprendente respuesta de Cristiano Ronaldo sobre si Messi es mejor jugador que él

Piers Morgan, reconocido periodista británico, ha tenido una conversación con Cristiano Ronaldo, nuevo jugador del Manchester United tras dejar a la Juventus, quien ha sorprendido tras hablar de Lionel Messi.

CR7 y Leo han tenido una gran rivalidad en la última década donde han ganado todo con sus clubes y a nivel individual.

Cristiano Ronaldo habló muy bien de Messi, pero tampoco dejó de tirarse flores a si mismo cuando le preguntaron quién era el mejor jugador.

Piers Morgan decidió poner sobre la mesa el debate Cristiano Ronaldo-Messi, aprovechando la gran relación que tiene con el portugués.

Morgan le preguntó a CR7: "¿Quién es el más grande de todos los tiempos?".

La respuesta de Cristiano Ronaldo fue sorprendente y rápida: "Messi".

Cristiano había dicho el nombre de su rival, algo que demostró el gran respeto que tiene por Messi, asegurando que para él es el mejor con el que se ha enfrentado en el terreno de juego durante toda su carrera.

EL MEJOR JUGADOR

Pero las cosas no terminaron aquí y Cristiano Ronaldo siguió con el debate con el periodista británico.

"Pero Piers, me estás haciendo la pregunta equivocada", y este pregunto: "OK. ¿Cuál es la pregunta correcta?", el portugués no tardo en contestar: "Deberías preguntarme quién es el mejor jugador ...".



Cristiano Ronaldo habló sobre Messi y se refirió a quién es el mejor de todos los tiempos.

Piers siempre ha dejado claro que para él, Cristiano Ronaldo merece la etiqueta del mejor jugador: "Creo que sé la respuesta".

CR7 no respondió, simplemente le guiño un ojo y Piers aseguró : "Él cree que es el mejor que ha jugado este deporte. Y estoy de acuerdo con él".